Uno de los peinados más icónicos del cine no viene del espacio: George Lucas confirmó que se inspiró en México para este personaje

Hay imágenes que se quedan grabadas para siempre, aunque no sepamos muy bien por qué. A veces es un gesto, otras un vestuario, y otras, como en este caso, un peinado que ha dado la vuelta al mundo. Antes de convertirse en icono pop, esos dos moños laterales que todos le conocimos a la Princesa Leia tenían una historia mucho más terrenal de la que muchos imaginaban.

Hace mucho que los moños del personaje de Carrie Fisher dejaron de ser solo un peinado de ciencia ficción para convertirse en un guiño con raíz histórica. Detrás de ese look tan característico no hay solo invención futurista, sino inspiración en mujeres reales que lucharon por la libertad en su país: México.

Resulta que George Lucas, al crear a Leia para la película original de 'Star Wars', confesó que quería algo distinto, algo que no fuese una moda pasajera. Según él, se inspiró en un estilo revolucionario del suroeste, muy al estilo de Pancho Villa, lo que terminó dando un aire muy particular a los moños de la princesa.

Más concretamente, Lucas remontó su inspiración a las soldaderas mexicanas, comúnmente llamadas como 'Adelitas', esas mujeres valientes que pelearon en la Revolución Mexicana a principios del siglo XX.

En palabras del mismo George Lucas, afirma que esos moños son "prácticamente del México de principios de siglo":

En la película de 1977, me esforcé mucho por crear algo diferente, algo que no fuera moda, así que opté por una especie de estilo revolucionario del suroeste, al estilo de Pancho Villa, que es lo que representa. Los moños son básicamente del México de principios del siglo XX. Luego tuvo un éxito arrollador y se convirtió en todo un fenómeno.

Una de las figuras que más ha resonado en esta historia es Clara de la Rocha, una coronela revolucionaria. Fotografías antiguas suyas muestran un peinado muy parecido al de Leia, y su nieta, Alexandra de la Rocha, ha contado cómo esa conexión con la heroína galáctica le hizo redescubrir su propia genealogía.

No obstante, algunos historiadores señalan que el look de Leia no proviene solo del México revolucionario. También se identifica un claro parecido con un peinado tradicional de mujeres Hopi, conocido como "squash blossom" (flor de calabaza), que consiste en dos bucles laterales formados con mechones de cabello, enrollados sobre una pieza de madera arqueada.

No cabe duda de que esos moños de Leia no son puro atrezzo: representan una especie de legado de lucha, dignidad y pertenencia gracias a esa estética tan concreta, nacida de la convicción de Lucas de alejarse de lo meramente "fashion" y como un pequeño gran detalle que conecta una galaxia muy, muy lejana con la historia real y vibrante de México.

