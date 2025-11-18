Dos años antes del gran giro en la trama que cambió la historia de 'Star Wars', un actor ya había soltado el spoiler… y nadie le hizo caso

Durante décadas, los fans de 'Star Wars' han hablado del secreto mejor guardado de la saga, ese giro que dejó a medio planeta con la mandíbula en el suelo. Pero lo que casi nadie recuerda es que, mucho antes de convertirse en uno de los momentos más icónicos del cine, alguien ya había soltado la bomba sin que nadie levantara una ceja.

Dos años antes del gran giro en la trama que cambió la saga para siempre, David Prowse, el tipo enorme y elegante bajo el casco de Darth Vader, soltó un spoiler de campeonato sin que nadie le hiciera caso. En 1978, durante una charla para fans en la Bahía de San Francisco, comentó abiertamente que la historia futura giraría en torno a un duelo entre Vader y Luke en el que la tensión familiar sería clave.

Según recoge Screenrant, Prowse dijo que Vader podría ser el padre de Luke y que el enfrentamiento tendría un trasfondo emocional más profundo del esperado. Lo surrealista es que nadie tomó realmente en serio aquella declaración. En una época sin redes sociales ni foros virales, era fácil que una frase perdida en una charla fan se diluyera entre rumores y teorías descabelladas.

Un spoiler que pasó por alto

Sin embargo, las pruebas existen: el sitio web Retroist conserva una fotografía de un periodo local de Sunnyville, California, donde se publicó una nota acerca del encuentro de Prowse en dicha conversación con los fans, donde el actor declaró abiertamente: "Un padre no puede matar a su hijo, el hijo no puede matar a su padre. Así que reviven para protagonizar 'Star Wars IV'".

Foto de Retroist

Para muchos, Prowse hablaba con entusiasmo, especulando o improvisando como quien suelta una idea loca en mitad de una entrevista, pero en realidad nadie imaginaba que estaba describiendo, con una puntería pasmosa, el gran giro del cine de ciencia ficción moderno.

Y este spoiler quizá pudo tener represalias: George Lucas mantenía guardada la revelación como un tesoro, y solo Mark Hamill y el director estaban al tanto de la verdad, aunque para Prowse pudo haber sido el punto de quiebre de su relación: "Me habría encantado hacer más películas con George Lucas pero desafortunadamente, mi relación con el no es buena. Honestamente, no se qué pasó, qué fue lo que le molestó ni en qué pude haberme equivocado, creo que pude meter la pata tras el primer rodaje y dije a la prensa algo que le molestó y que aún no lo haya olvidado, lamentó el actor.

Foto de tnhelearning.edu.vn

