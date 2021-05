'Spiral: Saw': la terrorífica franquicia hace historia al superar los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial

'Spiral: Saw' ha conseguido liderar por segunda semana consecutiva la taquilla de Estados Unidos con unos ingresos de 4,55 millones de dólares. Esto supone una caída del 48% respecto al fin de semana de su estreno, pero la falta de ningún gran lanzamiento ha permitido a la película protagonizada por Chris Rock mantenerse en lo más alto.

La quinta saga de terror que lo consigue

No obstante, más llamativo que seguir en el número 1 es el hecho de que lo amasado este fin de semana ha permitido que la franquicia 'Saw' supere los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial, un hito que hasta la fecha solamente habían conseguido otras cinco sagas de terror: 'Alien', 'Resident Evil', 'It' y el Universo Warren.

Por ahora, 'Spiral: Saw' acumula mundialmente 22,5 millones de dólares, una cifra algo escasa con la que va de camino en convertirse en la menos taquillera de la franquicia, "honor" que hasta ahora pertenecía a 'Saw VI' con unos ingresos mundiales de 68,2 millones de dólares. Todas las demás entregas superaron los 100 millones de recaudación, con 'Saw III' liderando la lista con unos ingresos de casi 165 millones.

Ahora la duda está en cuándo veremos una décima entrega, ya que se empezó hablar de esa posibilidad antes incluso del estreno de 'Spiral: Saw'. Además, Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television, también ha dejado caer la posibilidad de una serie de televisión...