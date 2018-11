"Tarantino es un cretino, simplemente roba a los demás y lo mezcla. No es un director de cine". Ennio Morricone

Ennio Morricone es uno de los compositores más importantes de la historia del cine y sorprende que aún siga en activo, ya que este próximo 10 de noviembre cumplirá 90 años. A lo largo de su carrera ha trabajado con directores tan diversos como Sergio Leone, John Carpenter o Brian De Palma, pero el que ahora nos interesa es Quentin Tarantino, ya que en una reciente entrevista concedida a Playboy ha dejado claro que no simpatiza nada con el autor de 'Django desencadenado'.

Morricone no ha dudado en calificar el método de Tarantino como un "caos absoluto", ya que "te llama en el último momento y luego quiere terminar la música en unos días, algo que me vuelve loco", por lo que no ha dudado en afirmar que no volverá a trabajar con él. Además, también quiso valorar sus méritos como director, siendo bastante duro con él:

Es un cretino. Él simplemente roba a los demás y lo mezcla. No hay nada original en eso. Y tampoco es un director, así que no es comparable a los auténticos grandes de Hollywood como John Huston, Alfred Hitchcok o Billy Wilder. Ellos fueron geniales, Tarantino simplemente está cocinando cosas viejas. No me gustan sus películas, son basura.

Curiosamente, Morricone ganó su único Óscar -siempre y cuando no contemos el honorífico que recibió en 2007- gracias a su última colaboración con Tarantino en 'Los odiosos ocho', pero tampoco guarda un grato recuerdo sobre la experiencia. De hecho, estas fueron sus palabras al recordar su victoria en la gala en la que 'Spotlight' se hizo con el premio a la mejor película:

No me emocionó ganar el Óscar. ¡Solo estaba dolorido por estar sentado tanto rato! Tuve muchos dolores en la espalda, tanto en el avión como en la ceremonia, así que, como mucho, tenía expresión de complacido porque sabía que pronto podría abandonar ese evento aburrido. No tengo ganas de volver a la espantosa América con todas esas pomposidades y esa vergüenza que son los Óscar.

Desde luego, pelos en la lengua no tiene Morricone y con su edad se puede permitir decir lo que le venga en gana, pero seguro que no soy el único que ahora siente mucha curiosidad por saber si Tarantino piensa responderle de alguna forma. Estaremos atentos.