TV Azteca se pone al frente de Televisa y no es por su imagen: por primera vez llegará el sonido Dolby Atmos a la televisión abierta en México

Como una forma de ofrecer una mejor calidad de transmisiones para sus canales en México, Dolby Laboratories y TV Azteca han formalizado una alianza estratégica para integrar la tecnología Dolby Atmos en la televisión abierta.

Este movimiento marca un hito, ya que TV Azteca se convierte en la primera emisora del país en implementar este avance para elevar la fidelidad sonora y enriquecer la experiencia de su audiencia sin cambiar la forma en que sintonizamos la televisión actualmente.

La implementación se llevará a cabo sobre el estándar ATSC 1.0 (la base de la televisión digital actual), y aunque es un protocolo veterano, se han integrado optimizaciones y funciones extra para permitir que las radiodifusoras ofrezcan capacidades modernas a los hogares.

"Esta colaboración con TV Azteca es un avance fundamental para democratizar las experiencias inmersivas en México. Imagina estar en tu sala y percibir con precisión el rugido de la grada, el impacto de la pelota y la narración fluyendo en el espacio a tu alrededor. Eso es lo que Dolby Atmos está haciendo realidad hoy". Pankaj Kedia, VP Americas de Dolby Laboratories

Para Pedro Manuel Carmona Ortiz, CTO de TV Azteca, este proyecto representa un cambio de paradigma. No obstante, el logro no es fortuito; ha contado con el respaldo tecnológico de Imagine Communications, especialistas en soluciones para medios de entretenimiento, y de Ateme, expertos en compresión y distribución de video. Ambas compañías fueron las encargadas de proveer la infraestructura técnica necesaria para este despliegue.

En términos sencillos, Dolby Atmos es un sistema de audio envolvente que crea una "burbuja" de sonido sobre el espectador, ofreciendo lo que comúnmente conocemos como audio espacial.

"Desde su fundación, TV Azteca ha tenido el compromiso de brindar la mejor experiencia posible con la más alta calidad. Este objetivo se consolida gracias a la capacidad y profesionalismo de nuestro equipo de ingeniería, que siempre busca la vanguardia técnica". Pedro Manuel Carmona Ortiz, CTO de TV Azteca

¿Cómo operará Dolby Atmos en la señal abierta?

El pilar de esta innovación es el uso del códec Dolby AC-4. Esta tecnología de Dolby Laboratories permite transmitir audio de alta fidelidad ocupando un ancho de banda mínimo, lo que facilita el envío de múltiples pistas de sonido de forma simultánea.

Inspirado en pilotos realizados previamente con la firma francesa TDF, este sistema otorga al espectador un control similar al de una plataforma de streaming o un DVD con la posibilidad de elegir entre distintos idiomas de narración, la activación de audiodescripciones y la opción de escuchar solo el ambiente del estadio, eliminando la voz del comentarista.

Lo más destacado de estas pruebas en canales digitales es su compatibilidad hacia atrás: si tu televisor no soporta Dolby AC-4 o el estándar DVB-T2, la señal se reproducirá en audio estéreo convencional de manera fluida, sin errores ni distorsiones.

Fotos de Alejandro Torres

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