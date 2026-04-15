Cinemex se apunta una nueva exclusiva en México: llevará a los cines el final de una serie que causó furor en internet demostrando que no sólo se vive de películas

La exhibición cinematográfica en México atraviesa una transformación silenciosa, una en la que la pantalla grande ya no pertenece exclusivamente a Hollywood, y en medio de esta evolución, la competencia entre Cinemex y Cinépolis ha encontrado un nuevo campo de batalla, uno que no se mide en salas o formatos premium, sino en la capacidad de capturar la atención de audiencias formadas en internet.

El detonante de este nuevo episodio es la llegada de The Amazing Digital Circus a las salas de cine mexicanas. La cadena Cinemex anunció que proyectará en exclusiva el episodio final titulado "El último acto", con funciones especiales a partir del 4 de junio.

La preventa de boletos marca el inicio de un evento que trasciende el estreno tradicional para convertirse en una experiencia dirigida a comunidades digitales ya consolidadas: lejos de nacer en un estudio o plataforma de streaming convencional, la serie fue concebida como un proyecto independiente en YouTube, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

Desde su debut en 2023 de la mano de GLITCH Productions, la historia de personajes atrapados en un inquietante circo digital ha acumulado millones de visualizaciones y una base de fans global que ahora encuentra en el cine una nueva forma de conexión.

Este movimiento no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia dentro de la industria de exhibición: tanto Cinemex como Cinépolis han ampliado su oferta más allá del cine tradicional, apostando por el llamado contenido alternativo, desde conciertos, eventos deportivos, funciones de anime y eventos especiales que han abierto nuevas rutas para atraer públicos específicos, en un intento por diversificar la experiencia y mantener la relevancia frente a los cambios en los hábitos de consumo.

Para Cinemex, esta exclusiva representa algo más que un estreno. En un mercado donde Cinépolis mantiene una posición dominante, apostar por un título con fuerte arraigo entre audiencias jóvenes le permite diferenciar su cartelera y acercarse a una generación que consume contenido de manera distinta. Es una jugada estratégica que busca reposicionar la marca dentro de una cultura cada vez más híbrida entre lo digital y lo presencial.

Al final, este caso deja claro que la industria cinematográfica está redefiniendo sus reglas: las salas ya no son únicamente el destino final de las grandes producciones, sino también un espacio donde convergen distintos formatos narrativos.

'The Amazing Digital Circus: el último acto' estará en los cines de Cinemex a partir del 04 de junio con boletos desde los $57 pesos.

Fotos de GlitchProud | Cinemex



