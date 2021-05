Zack Snyder desvela que escribió un capítulo final para '300' pero Warner lo rechazó: "No son grandes fans míos"

Warner había sido el hogar de las películas de Zack Snyder desde '300', segundo largometraje del director, pero la relación entre estudio y realizador se agrió por culpa de 'Liga de la Justicia'. Todo apunta a que seguirán caminos separados tras el estreno de 'La liga de la justicia de Zack Snyder', y eso que el propio cineasta ha desvelado que escribió un "capítulo final" para '300' durante el encierro por la pandemia...

No era lo que esperaban

El problema es que en Warner no debieron quedar muy satisfechos con el resultado y optaron por no seguir adelante con el proyecto, o al menos eso es lo que ha asegurado el propio Snyder en declaraciones concedidas a The Playlist durante la campaña promocional de 'Ejército de los muertos':

Durante la pandemia, tenía un acuerdo con Warner Brothers y escribí lo que básicamente iba a ser el capítulo final de '300'. Pero cuando me senté a hacerlo, acabé escribiendo una película diferente. Estaba escribiendo sobre Alejandro Magno, y acabó convirtiéndose en una película sobre la relación entre entre Hefestión y Alejandro. Acabó siendo una historia de amor, así que no encajaba como la tercera película. Pero estaba ese concepto y acabó siendo genial. Se llama 'Blood and Ashes' y es una bella historia de amor con guerra. Me encantaría hacerla. Warner dijo que no, ya sabes que ellos no son grandes fans míos. Es lo que hay.

Vamos, que no suena tanto a que Warner no quisiera hacerla como que esperaban una cosa totalmente diferente a lo que les entregó Snyder. Además, en Hollywood seguro que todavía se acuerdan del batacazo de 'Alejandro Magno', la película de Oliver Stone que pinchó a lo grande en taquilla allá por 2004.

Ahora habrá que ver si Warner no decide retomar la idea de una tercera entrega sin que tenga ninguna vinculación con Snyder, director de la primera entrega y coguionista de '300: El origen de un imperio', una secuela no especialmente celebrada pero que también fue muy rentable.