Emmy 2019: quién ganará y quién debería ganar los premios más importantes de la televisión

Ya está casi todo a punto para la gran noche de la televisión. La noche del domingo 22 de septiembre, el Teatro Microsoft de Los Angeles acogerá la gala de entrega de la 71ª edición de los Premios Emmy. Lo más granado de la televisión estadounidense se dará cita en la celebración de la mejor ficción y no ficcción del medio.

Antes de la gala, vamos a coger el listado de nominados y hacer nuestras quinielas y previsiones sobre las principales categorías de series de ficción: ¿quién ganará?, ¿quién puede ganar?, ¿quién nos gustaría que ganase?. ¿Preparados? ¡Vamos!

Mejor actor protagonista de drama

Quién ganará : Billy Porter ('Pose')

: Billy Porter ('Pose') Quién podría ganar : Kit Harington ('Juego de Tronos')

: Kit Harington ('Juego de Tronos') Quién quiero que gane: Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Ya desde la primera categoría que tocamos aviso que el factor "última temporada" es muy potente en los premios Emmy. Esto puede implicar que 'Juego de Tronos' arrase incluso con propuestas tan mediocres como la de poner a Kit Harington/Jon Nieve como mejor actor protagonista. Personalmente quiero pensar que habrá cierto sentido común y elegirán a alguien con mayores tablas interpretativas... ¿pero quién?

La respuesta es literalmente "cualquier otro nominado". Sterling K. Brown es el alma de 'This is Us', tanto Jason Bateman como Bob Odenkirk podrían salir al escenario californiano... pero si quieren arriesgar y responder al tremendo salto de popularidad que ha tenido 'Pose' en los últimos meses, el magnífico Billy Porter es la clave.

Mejor actriz protagonista

Quién ganará : Sandra Oh ('Killing Eve')

: Sandra Oh ('Killing Eve') Quién podría ganar : Emilia Clarke ('Juego de Tronos')

: Emilia Clarke ('Juego de Tronos') Quién quiero que gane: Jodie Comer ('Killing Eve')

Aquí volvemos a la regla de la última temporada y tanto Emilia Clarke y Robin Wright podrían llevarse el premio. Eso sí, si hubiera justicia en el mundo Sandra Oh no tendría nada que hacer frente a Jodie Comer, su antagonista de 'Killing Eve'. Sin embargo ya vimos el año pasado que la actriz de 'Anatomía de Grey' es bastante más popular entre los votantes de los Emmy.

¿Será lo suficientemente popular como para quitarle el premio a Emilia Clarke? Personalmente creo que sí, sobre todo después del impopular devenir de la Reina de Dragones durante la última temporada de 'Juego de Tronos'.

Mejor actor secundario de drama

Quién ganará : Peter Dinklage ('Juego de Tronos') Quién podría ganar : Nikolaj Coster-Waldau ('Juego de Tronos')

: Peter Dinklage ('Juego de Tronos') Quién quiero que gane: Alfie Allen ('Juego de Tronos')

Lo siento por 'Better Call Saul' y sus dos candidatos, Jonathan Banks y Giancarlo Esposito, pero esta categoría está diseñada para que alguien de 'Juego de Tronos' se lo lleve. Si van a lo seguro, Tyrion recibirá un nuevo galardón. Si quieren "arriesgar" pues ahí está Jaime... y si quieren premiar el arco de personaje de Theon, lo tienen fácil.

Que no es que el resto de secundarios nominados no sea fantásticos... y de hecho adoro a Banks, pero si hay un solo premio, que lo dudo, que se llevará 'Juego de Tronos', será este.

Mejor actriz secundaria de drama

Quién ganará : Julia Garner ('Ozark')

: Julia Garner ('Ozark') Quién podría ganar : Gwendoline Chritie ('Juego de Tronos')

: Gwendoline Chritie ('Juego de Tronos') Quién quiero que gane: Fiona Shaw ('Killing Eve')

Menos clara es la categoría correspondiente femenina. Tanto que uno de los nombres que más suena para llevarse el galardón es el de Julia Garner, de 'Ozark'. Sin embargo, para mí es un hecho que Gwendoline Christie es el alma de 'Juego de Tronos', y este año la Academia de la televisión lo tiene fácil para darle la estatuilla. O ella o Maisie Williams (por favor, me niego a que Lena reciba algo).

Pero si me preguntáis, quiero que Fiona Shaw nos dé la sorpresa y suba al escenario por su fantástico papel en 'Killing Eve'. Sin embargo, las posiblidade de que alguien de una serie que no es 'Juego de Tronos' gane en esta categoría son bastante pirrias.

Mejor drama

Cuál ganará : 'Juego de tronos'

: 'Juego de tronos' Cuál podría ganar : 'Killing Eve'

: 'Killing Eve' Cuál quiero que gane: 'Killing Eve'

A ver, seamos sinceros: si a eso de las cinco de la mañana de este lunes, el sobre final no lleva el nombre de 'Juego de tronos', será la mayor sorpresa de la historia de los Emmy. Podemos discutir holgadamente si se lo merecería o no a juzgar por el resultado de la temporada, pero ahora mismo no tiene rival en la categoría.

Los más cercanos podrían ser 'Succession', que este último año se ha ganado el favor de la crítica, y 'Killing Eve', que parece haber enamorado al público y a la Academia merecidamente. Pero claro, también 'Pose' está ganando una nueva popularidad en estos últimos meses.

Mejor actor protagonista de comedia

Quién ganará : Bill Hader ('Barry')

: Bill Hader ('Barry') Quién podría ganar : Michael Douglas ('El método Kominsky')

: Michael Douglas ('El método Kominsky') Quién quiero que gane: Bill Hader ('Barry')

Lo perenne de actores como Anthony Anderson ('black·ish') no van a impedir que Bill Hader consiga su segundo Emmy a mejor actor protagonista por 'Barry'. Sin embargo, tiene un par de contendientes acechando.

Ya sabemos lo que les gusta a los académicos de televisión dar premios a gente de cine... y en esta categoría Michael Douglas podría llevarse su segundo Emmy. El primero lo ganó en 2013 por 'Behind the Candelabra'. Sin embargo, no podemos olvidarnos de Ted Danson ('The Good Place').

Mejor actriz protagonista de comedia

Quién ganará : Julia Louis-Dreyfuss ('Veep')

: Julia Louis-Dreyfuss ('Veep') Quién podría ganar : Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag')

: Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag') Quién quiero que gane: Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel')

Reconozco que esta categoría es una de las más difíciles de la noche. Eso sí, bastante se tienen que torcer las cosas para que nuestra querida Selina Meyer no le haga llevarse a Julia Louis-Dreyfuss un nuevo Emmy tras la última temporada de 'Veep'.

Pero si no lo hace, no hay problema, porque es una categoría en la que es casi imposible conceder el premio a alguien que no lo merezca. Personalmente las únicas que podrían quitarle el galardón a Dreyfuss son las geniales Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag') y Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel').

Mejor actor de reparto de comedia

Quién ganará : Tony Shalhoub ('La maravillosa Sra. Maisel')

: Tony Shalhoub ('La maravillosa Sra. Maisel') Quién podría ganar : Henry Winkler ('Barry')

: Henry Winkler ('Barry') Quién quiero que gane: Anthony Carrigan ('Barry')

Algo menos difícil es la sección masculina de la categoría. Tony Shalhoub es el candidato que más probablemente dé el discurso de aceptación en el escenario del Teatro Microsoft, pero la competencia le sigue de cerca. Mismamente el padre de la Sra. Maisel podría ser ignorado en favor de Alan Arkin ('El método Kominsky') por básicamente los mismos motivos que Michael Douglas.

Pero creo que Henry Winkler puede también hacerse con la estatuilla, por encima incluso de Arkin. Pero puestos a elegir a un actor de 'Barry', me encantaría que fuese nuestro checheno favorito: Anthony Corrigan.

Mejor actriz de reparto de comedia

Quién ganará : Alex Borstein ('La maravillosa Sra. Maisel')

: Alex Borstein ('La maravillosa Sra. Maisel') Quién podría ganar : Olivia Colman ('Fleabag')

: Olivia Colman ('Fleabag') Quién quiero que gane: Sian Clifford ('Fleabag')

Mi corazón se debate de nuevo entre 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'Flebag'. Creo que quien tiene mayores posibilidades de ganar es Alex Borstein, que vuelve a reivindicarse como de lo mejorcito de la comedia actual. Por otro lado, Olivia Colman está de moda... y tener un Oscar reciente por 'La favorita' puede influir en los votos.

Sin embargo, si hay que elegir entre las dos grandes secundarias de 'Fleabag' me quedo con Sian Clifford, la hermana. Es la réplica perfecta al terremoto creado por el personaje de Phoebe Waller-Bridge.

Mejor comedia

Cuál ganará : 'Veep'

: 'Veep' Cuál podría ganar : 'Fleabag'

: 'Fleabag' Cuál quiero que gane: 'Fleabag'

Otra vez con el corazón dividido con cuatro comedias que podrían alzarse perfectamente con el premio, dos que asumimos que no pero que sería estupendo ('The good place' y 'Muñeca rusa') y la sorpresa de la noche, 'Schitt's Creek'. Creo que lo más probable es que 'Veep' despida su excelente andadura llevándose el premio gordo.

Pero ojo que tanto 'Fleabag' como 'La maravillosa Sra. Maisel' están muy cerca, de hecho me atrevería a decir que 'Barry' tiene muy poco que hacer en la categoría y rendirse ante el terremoto femenino y feminista de las mejores comedias que existen hoy en día.

Mejor actor protagonista de miniserie o tv movie

Quién ganará : Jharrel Jerome ('Así nos ven')

: Jharrel Jerome ('Así nos ven') Quién podría ganar : Jared Harris ('Chernobyl')

: Jared Harris ('Chernobyl') Quién quiero que gane: Jharrel Jerome ('Así nos ven')

Quitando la categoría reina, esta es, probablemente, la batalla más importante entre 'Chernobyl' y 'Así nos ven'. Aquí yo tengo en Jharrel Jerome mi claro ganador como el prodigio que ha demostrado ser en 'Así nos ven'.

Por otro lado la competencia es muy dura. Y no me refiero a Jared Harris y su gran papel en 'Chernobyl', sino porque además compite con el recientemente oscarizado Mahershala Ali ('True Detective'). Si tiran por el lado "cine", también está por ahí rondando Benicio del Toro, Hugh Grant y Sam Rockwell, pero eso sí que sería una sorpresa.

Mejor actriz protagonista de miniserie o tv movie

Quién ganará : Michelle Williams ('Fosse/Verdon')

: Michelle Williams ('Fosse/Verdon') Quién podría ganar : Patricia Arquette ('Fuga en Dannemora')

: Patricia Arquette ('Fuga en Dannemora') Quién quiero que gane: Joey King ('The Act')

Puede que tenga mis más y mis menos con 'Fosse/Verdon' pero lo que hace Michelle Williams en todos y cada uno de los episodios de la serie, mimetizando a la mítica Gwen Verdon es digno de estudiar en clases de interpretación.

Por otro lado, la transformación de Patricia Arquette para meterse en la piel de la protagonista de 'Fuga en Dannemora' es tan carne de Emmy que podría reducir drásticamente las probabilidades de Williams. Mucho más lejanas son las de Amy Adams, pero lo mismo suena la flauta. Pero si suena, yo quiero que lo haga con la adorabilísima Joey King.

Mejor actor de reparto de miniserie o tv movie

Quién ganará : Michael K. Williams ('Así nos ven')

: Michael K. Williams ('Así nos ven') Quién podría ganar : Ben Whishaw ('A very English Scandal')

: Ben Whishaw ('A very English Scandal') Quién quiero que gane: Michael K. Williams ('Así nos ven')

Venga, me voy a mojar. Aunque mucha gente da por favorito al protagonista de 'A very English Scandal', creo que el premio irá a parar a Michael K. Williams. Y, la verdad, es que sería una bonita forma de reconocer a uno de los actores más reconocibles de la televisión actual.

Por otro lado, Stellan Skarsgård se convierte en el tercero en discordia gracias a su buena labor en 'Chernobyl'. Fuera de este trío, a pesar de la dominación de 'Así nos ven', no creo que haya mucha sorpresa.

Mejor actriz de reparto en miniserie o tv movie

Quién ganará : Patricia Clarkson ('Heridas abiertas')

: Patricia Clarkson ('Heridas abiertas') Quién podría ganar : Patricia Arquette ('The Act')

: Patricia Arquette ('The Act') Quién quiero que gane: Patricia Clarkson ('Heridas abiertas')

Las posibilidad de que en el sobre de esta categoría ponga Patricia son bastante altas. Que sea Arquette es otro cantar y puede que dependa de si los votantes de los Emmy han amado más a su Tilly o a su Dee Dee. Si es a la primera, hay pocas posibilidades de que haya doblete.

Por otro lado, Clarkson es mucha Clarkson y su Globo de oro por su papel en la miniserie de HBO puede ser su pasaporte para lograr su primer Emmy importante (tiene dos por actriz invitada en 'A dos metros bajo tierra').

Mejor miniserie

Cuál ganará : 'Chernobyl'

: 'Chernobyl' Cuál podría ganar : 'Así nos ven'

: 'Así nos ven' Cuál quiero que gane: 'Chernobyl'

Hasta el domingo pasado la competición estaba muy igualada entre las que son, sin duda, las dos grandes miniseries del último curso televisivo. Sin embargo, el devenir de los Creative Emmys ha hecho que 'Chernobyl' se ponga ligeramente en cabeza.

Pero, recalco, 'Así nos ven' tiene también probablidades extremadamente altas para conseguir ser la reina de las series limitadas. El resto de contendientes quedan bastante lejos, aunque 'Fosse/Verdon' y 'Fuga en Dannemora' han estado siendo muy seguidas.

Mejor TV movie

Cuál ganará : 'Deadwood: La película'

: 'Deadwood: La película' Cuál podría ganar : 'Black Mirror: Bandersnatch'

: 'Black Mirror: Bandersnatch' Cuál quiero que gane: 'Deadwood'

Es curiosa la coincidencia que nos encontramos entre los mejores telefilmes, habiendo dos de ellos que salen de una serie. Además, son las películas que más ruido han hecho a lo largo del curso televisivo. El resto de nominadas son propuestas demasiado discretas a pesar del perfil del que puede hacer gala 'Brexit'.

Si los votantes quieren llamar la atención elegirán a 'Bandersnatch', cuyo premio sería más un premio a la innovación y ambición del experimento de Netflix que a su calidad. Y si quieren reconocer por fin con un premio de los importantes (la serie solo consiguió ganar emmys técnicos) la creación de David Milch, pues ahí tienen 'Deadwood'.

Y para vosotros, ¿quiénes serán los ganadores de los Emmy?