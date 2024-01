Netflix arrasa en los Premios Óscar 2024. La plataforma lidera las nominaciones por estudio, pero no es oro todo lo que reluce

Netflix ha superado a su gran rival en la carrera de los estudios por el mayor número de nominaciones a los Oscar, con 18, incluida una a la mejor película por 'Maestro' En total, aventaja a Apple, que obtuvo 13 nominaciones, gracias a la película biográfica de Leonard Bernstein dirigida por Bradley Cooper, que obtuvo siete nominaciones. Sin embargo, Apple se disputa el título con una serie de nominaciones para 'Asesinos de la luna florida' y 'Napoleón'.

Líder en número, no en categorías importantes

Walt Disney Company obtuvo 20 nominaciones a través de sus diversas marcas y plataformas de contenidos, que representan a 20th Century Studios, Disney+, Hulu, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios, National Geographic Documentary Films, Pixar Animation Studios y Searchlight, pero cada marca se cuenta por separado al ser distintas empresas. Las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA del año pasado obligaron a los estudios a recortar muchas de sus campañas de marketing, ya que los actores no podían promocionar las películas. Esto dejó sobre la mesa un dinero extra que se pudo destinar a gastos de la temporada de premios, como proyecciones y mesas redondas.

'Barbie', 'Los asesinos de la luna', 'Maestro' y 'Oppenheimer' han sido algunas de la que más han gastado, pero es Cooper quien ha estado especialmente visible, dejando momentos polémicos como cuando llevó a su hija de 6 años Lea de Seine a la proyección de su película en el Museo de la Academia en diciembre. En general, los Oscar se repartieron entre cuatro estudios, que obtuvieron nominaciones de dos dígitos: Además de Netflix y Apple, Searchlight y Universal obtuvieron 13 nominaciones gracias a 'Pobres Criaturas' y 'Oppenheimer' respectivamente.

Por su parte, el sello Focus Features, de Universal, también ha tenido una buena racha con cinco nominaciones. A24 obtuvo siete nominaciones con 'Vidas pasadas' y 'La zona de interés'. Neon también cuenta con siete nominaciones, encabezadas por su nominada a la mejor película, 'Anatomía de una caída'. Netflix no tiene, sin embargo, ninguna nominación a mejor director, pero sí varias repartidas entre 'American Symphony', 'May December', 'NYAD', 'Rustin', 'La sociedad de la nieve', 'The Wonderful Story of Henry Sugar', 'El Conde', 'The After' y 'Nimona'.

