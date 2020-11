"No tiene sentido". Glenn Close critica el Óscar que Gwyneth Paltrow ganó por 'Shakespeare In Love'

La carrera a los próximos Óscar va a ser de lo más atípica por el peculiar ritmo de estrenos de 2020, pero ya hay títulos que suenan con fuerza. Uno de ellos es el de Glenn Close, que a día de hoy es la gran favorita en la categoría de mejor actriz secundaria gracias a su interpretación en 'Hillbilly, una elegía rural'

Close ya ha sido aspirante en siete ocasiones a los premios que entrega la Academia de Hollywood, pero no logró nunca la victoria. Quien sí se llevó el gato al agua fue Gwyneth Paltrow por su trabajo en 'Shakespeare In Love' y la protagonista de 'La buena esposa' ha afirmado ahora que no tiene sentido que eso sucediera:

Honestamente, creo que ser nominado por tus compañeros es lo mejor que puedes lograr. Y luego, nunca he entendido cómo puedes comparar honestamente las interpretaciones, ¿sabes? Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow ganó a esa increíble actriz que estaba en 'Estación Central de Brasil' y pensé, "¿Qué?" No tiene sentido. Así que creo que quién gana tiene muchas cosas que ver con cómo han sido las cosas, ya sabes, si tiene popularidad o así. Publicidad, cuánto dinero tenían para ponerla a la vista de todos. Tengo que ser filosófica al respecto, si me molestasen esas cosas...

La "increíble actriz" a la que hace alusión Close es Fernanda Montenegro, quien gracias a su aparición en la película dirigida por Walter Salles consiguió la única nominación de su carrera. Que mereciera ganar o no ya entra dentro de lo subjetivo, pero recordemos que la misma gala en la que Paltrow se hizo con la estatuilla fue también cuando 'Shakespeare In Love' derrotó a 'Salvar al soldado Ryan', una decisión aún hoy criticada por muchos.

Esa fue quizá la mayor victoria propiciada por los métodos de promoción del hoy encarcelado Harvey Weinstein, quien sabía muy bien cómo manejar esa publicidad que menciona Close que en muchas ocasiones resulta decisiva para que alguien triunfe en los Óscar.