Óscar 2020: Netflix ha gastado 70 millones en marketing para ganar los premios, y no tiene favoritos en ninguna categoría

Netflix habría estado presionando para ganar un Óscar esta temporada de premios, ya que se ha revelado que la compañía ha gastado 70 millones de dólares en marketing relacionado con la carrera hacia los premios de la Academia. Aunque la plataforma ha logrado acumular hasta 24 nominaciones para los Oscar 2020, el estudio no es el favorito para ganar ninguno de los premios.

Netflix hace historia, pero sin premio

Nunca una televisión había optado a tantas estatuillas. El gasto, independientemente de que haya valido o no de algo para esa selección, desde luego puede darse como amortizado con la presencia en las apuestas. Pero lo cierto es que no es fácil que se vaya a traducir en un premio, por lo que la rentabilidad de esa presencia quizá es poca. Scarlett Johansson y Adam Driver tienen opciones a los premios a los mejores actores y actrices, pero las grandes películas lanzadas en Netflix el año pasado, no tanto.

'Los dos papas' (The Two Popes, 2019), 'El irlandés' (The Irishman, 2019) y 'Historia de un matrimonio' (Marriage Story, 2019) tienen pocas posibilidades, a pesar de que son excelentes películas y han recibido muchas críticas positivas y una amplia cobertura en redes. Sam Mendes y Tarantino están en el ring. Sí que hay algo más de posibilidades con 'Klaus', que tras arrasar en los Annie ha cogido fuerza.

Será interesante ver las consecuencias del posible fracaso y saber si este gasto en marketing le merece la pena a Netflix, a pesar de lo que dicen las apuestas sobre sus posibilidades de ganar algún Óscar. Si no logra obtener ninguna victoria este año, la evolución de su contenido, en busca de prestigio o no, si se mantendrán en su burbuja o si seguirán apostando por buen cine como 'Diamantes en bruto' (Uncut Gems, 2019) y los grandes autores como Scorsese.