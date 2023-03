Oscar 2023: 'Pinocho de Guillermo del Toro' le da el primer premio de la noche a Netflix y se alza como Mejor película de animación

Este año las nominaciones a Mejor película de animación estaban muy apretadas con una competición muy variadita, aunque muchos ya tenían claro al ganador desde hacía semanas. Después de llevarse a casa el Globo de Oro y arrasar en los Premios Annie, estaba casi cantadito para dónde iba a tirar la estatuilla, y la Academia no ha decepcionado con el primer gran premio de la gala.

La animación es cine

Al final las quinielas iban muy bien encaminadas y Guillermo del Toro se lleva a casa el Oscar a Mejor película de animación por su 'Pinocho', dándole también el primer premio de la noche a Netflix.

Entre los demás nominados por la primera gran estatuilla de la noche estaban 'Red', 'The Sea Beast', 'El gato con botas: Último deseo' y 'Marcel the Shell with Shoes On'. Teníamos una lista bastante variadita de estudios y técnicas pero que no han podido con el 'Pinocho de Guillermo del Toro'

Al recoger el premio junto con su co-director Mark Gustafson, del Toro ha aprovechado una vez más para reivindicar que la animación es cine y no es un género, si no un medio para contar historias. Ha sido una temporada fantástica para 'Pinocho de Guillermo del Toro', y la cierra sin sorpresas pero por todo lo alto con el Oscar.

La noche ha empezado fuerte para Netflix, que lleva varias nominadas en la lista, ahora solo queda ver si también acierta con el resto de la quiniela.