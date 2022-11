'1997: Rescate en Nueva York' tendrá reboot: el clásico de John Carpenter será reinterpretado por los directores de 'Scream' y 'Noche de bodas'

Hace unos días os contaba que al bueno de John Carpenter le preocupa entre cero y nada que otro cineasta haga un remake de alguno de sus largometrajes porque, después de todo, aunque termine siendo un destrozo de mayor o menor envergadura, el simple hecho de su estreno se traduce en una buena cantidad de dinero sumándose a su cuenta corriente.

Vuelve Plissken —no, no estaba muerto—

Hoy es uno de esos días en los que me gustaría tener el espíritu del master of horror y no tener sudores fríos ante la noticia que ha dado Deadline en exclusiva. Y es que la gente de 20th Century Studios ha dado luz verde a un reboot de la excelsa '1997: Rescate en Nueva York' que capitaneará el colectivo de realizadores conocido como Radio Silence.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que firmaron la divertida 'Noche de bodas', han aterrizado en los asientos de directores, probablemente, tras el éxito de su recuela —que ni es reboot, ni es secuela— de 'Scream', estrenada este mismo 2022 y que ha recaudado la nada desdeñable cantidad de 140 millones de dólares en todo el mundo. Así funciona Hollywood.

Por el momento no ha trascendido ningún detalle sobre el argumento, reparto o fechas de producción de la nueva 'Rescate en Nueva York', pero mi ajado cerebro no termina de comprender por qué no se ha optado por dejar a un lado la idea de reinicio y retomar el plan de 'Escape From Earth' con un Kurt Russell entrado en años repitiendo como el icónico Serpiente Plissken.

En fin. Al menos Carpenter tendrá efectivo de sobra para seguir comprando videojuegos y disfrutando de su más que merecida jubilación cinematográfica.