"Tienen que pagarme cada vez que hacen una". A John Carpenter le da exactamente igual el legado de 'Halloween', y admite que tuvo envidia al ver 'Alien: El octavo pasajero'

Creo que en pleno 2022 no es necesario reivindicar al maestro John Howard Carpenter como una auténtica leyenda viva ya no sólo dentro del género de terror, sino del mundo del cine; un calificativo que no sólo está bien merecido por los magníficos largometrajes que pueblan su filmografía, sino por una actitud única a medio camino entre la vieja gloria sin pelos en la lengua y el cowboy moderno.

Es por todo esto que es un placer escuchar hablar al Master of Horror sobre prácticamente cualquier cosa, ya sea sobre videojuegos —le encantan—, música o, por supuesto, los entresijos de la industria, y buena muestra de ello es la extensa entrevista que ha concedido al medio Vulture, donde ha soltado unas cuantas perlas de esas que sólo él podría proferir.

Un cowboy del terror

Entre otros temas de lo más interesantes, Carpenter, que afirma que el germen fílmico que le hizo interesarse por el séptimo arte fue 'Vinieron del Espacio' en 3D, estrechó las obvias líneas que unen su tronchante 'Dark Star' y 'Alien: El octavo pasajero'. Dos producciones hermanadas en concepto, pero distanciadas en lo que respecta a lo estrictamente económico.

"Tienen un origen simular. Dan O'Bannon, el guionista de 'Alien', fue coguionista y actor en 'Dark Star'. Fue raro. Tenía envidia porque ellos tuvieron más dinero, y nosotros no tuvimos nada. Es muy complicado cuando no tienes dinero. Adoro cuando la gente me habla sobre ello y dicen, 'Bueno, tienes que usar más la creatividad'. Yo no diría eso. Siempre es mejor con más dinero. Siempre. No dejes que nadie te diga lo contrario".

Como veis, John Carpenter no se anda con remilgos ni falsos discursos motivacionales; cuanto más presupuesto, mejor. No obstante, hay varias muestras en su filmografía de lo que puede hacerse con un montante ajustado, como puede ser la icónica 'La noche de Halloween'; una pieza esencial para comprender el género, pero cuyo legado, extendido en infinidad de secuelas, importa más bien poco a su máximo responsable. ¿Por qué? "Tienen que pagarme cada vez que hacen una". Genio y figura.

Durante la entrevista, el cineasta hace gala de un tremendo pragmatismo en múltiples ocasiones, como en el momento en que analiza brevemente su trayectoria durante la década de los 90, que define como su "etapa azul" —en referencia a Picasso— y que estuvo marcada por una máxima: la supervivencia.

"Esa fue mi etapa azul. Sólo intentaba hacer películas. Era un director de terror viejo y pobre intentando ganarse el pan. No hay más. Me despertaba por la mañana, tomaba un café e iba a trabajar. Mi miedo respecto a las películas no es terminar una, que no llegue a estrenarse. Eso da miedo. Afortunadamente, cada película que he empezado se ha terminado y se ha estrenado. Das a luz. Está hecho".

Eso sí, haya más o menos voluntad expresiva o se considere en mayor o menor medida como un trabajo de 9 a 5, si hay algo constante en la obra de Carpenter son unas bandas sonoras para el recuerdo; desde las más desmadradas como la de 'El príncipe de las tinieblas' hasta las más sencillas como las de 'Halloween' o 'Asalto a la comisaría del distrito 13', siendo estos dos últimos ejemplos esenciales para comprender su punto de vista sobre las B.S.O.

"¿Suena bien? Ese es mi criterio. ¿Funciona para la película? No me importa lo simple que sea. La simplicidad, a veces, es una bendición".

Pocas cosas mejores podemos hacer para aprender sobre cine que leer, ver y escuchar a John Howard Carpenter.