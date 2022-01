'Los aristogatos' también tendrá remake: Disney ya prepara la versión "live action" del clásico animado

Con el remake de 'El rey león' ('The Lion King') en el catálogo de Disney+ desde principios del fatídico 2020, ya no sorprende que populares películas animadas de hace décadas tengan adaptaciones "live action" (de acción real). Lo raro es que quede alguna por tocar. Y claro, solo era cuestión de tiempo que Disney se fijara en 'Los aristogatos' ('The AristoCats').

El referente es 'La dama y el vagabundo' (no 'Cats')

La información procede de Deadline, que revela el fichaje de Will Gluck ('Peter Rabbit 2') y Keith Bunin ('Onward') para escribir el guion del proyecto. Al parecer, el plan de Disney es que la nueva versión de 'Los Aristogatos' sea similar al remake en acción real de 'La dama y el vagabundo' ('Lady and the Tramp'), que llegó directamente al catálogo de Disney+ en 2019. Ya veremos cómo queda en comparación con la famosa 'Cats' de Universal...

Aunque la intención es repetir la jugada de 'La dama y el vagabundo', de momento no se ha aclarado si este nuevo remake se reservará para la plataforma de streaming o pasará antes por las salas de cine. Teniendo en cuenta que la compañía está lanzando en Disney+ las últimas películas de Pixar, apostaría por un estreno directo de 'Los aristogatos' en los hogares de los subscriptores de Disney+. Todavía no hay fecha para la puesta en marcha de la producción.

Recordemos que la película original se estrenó en 1970 y fue dirigida por Wolfgang Reitherman. La historia se ambienta en París y gira en torno a una familia de gatos que hereda una fortuna tras la muerte de su dueña. Sin embargo, al mayordomo de la señora no le agrada la idea de trabajar para unos animalejos millonarios: los secuestra y los abandona en el campo. Los felinos comienzan así una aventura para regresar a su hogar antes de que sea demasiado tarde...