Dave Bautista quiere cortar la cabeza a Henry Cavill: el director de 'John Wick' está reuniendo un reparto espectacular para su remake de 'Los Inmortales'

Si las cosas de palacio van despacio, en Hollywood ni os cuento. Llevábamos un par de años sin tener noticias jugosas del remake de 'Los inmortales' que está preparando Chad Stahelski, padre de la saga 'John Wick', pero, con el rodaje a punto de caramelo —está previsto que empiece el próximo a finales de septiembre en el Reino Unido y Hong Kong—, parece que se ha activado la maquinaria de las novedades.

Sólo puede quedar uno

Según nos cuenta la gente de The Hollywood Reporter, nada menos que Dave Bautista, el wrestler reconvertido en actor —y sorprendentemente en uno de los buenos, todo sea dicho— será el encargado de interpretar al villano del cóctel de acción y fantasía épica que se está gestando bajo el ala de United Artists, propiedad de Amazon MGM Studios, y cuyo estreno está previsto para un momento aún por determinar del próximo 2026.

De este modo, Bautista, que dará vida a The Krugen, un bárbaro inmortal que ha ido asesinando a otros inmortales a través de los siglos que fue interpretado por Clancy Brown en la cinta original de 1986, se enfrentará a Henry Cavill, quien se pondrá en la piel del héroe de la función: el guerrero escocés a quien dio vida Christopher Lambert bajo las órdenes del realizador Russell Mulcahy.

Por el momento no han trascendido muchos más detalles sobre el proyecto más allá de que su reparto incluye a Russell Crowe como Ramírez —Sean Connery en la primera cinta de la franquicia— y Marisa Abela, y que Stahelski pretende no sólo abrazar el lore de 'Los inmortales' de hace 40 años, sino también el de la serie de televisión para gestar una suerte de mezcla entre precuela y punto de partida para una nueva franquicia.

El desembarco de la producción de Dave Bautista llega después de que se barajase su nombre para la versión que preparó Cedric Nicolas-Troyan en 2015 y que terminó cayendo en saco roto, y ha sido uno de los favoritos de los fans para encarnar a Krugen, así que parece que estamos en una de esas situaciones de win win tanto para el fandom como para el propio actor.

Veremos si esta historia de guerreros inmortales está a la altura de su legado.

