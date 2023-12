El director de 'The Legend of Zelda' afirma que tendrá el estilo de Ghibli y Hayao Miyazaki, pero rechaza las comparaciones con 'El señor de los anillos'

El 29 de enero de 2010 Wes Ball, entonces aún director de cortos que intentaba meter un pie en Hollywood, tuiteó "Dado que no podría ni siquiera soñar con tener la oportunidad de dirigirla... la próxima película con captura de movimiento al estilo 'Avatar' debería ser... THE LEGEND OF ZELDA". Trece años después, es el director de 'The Legend of Zelda'. Porque a veces, los sueños se cumplen. Y ha tenido una década entera para pensar en cómo la haría.

Retorno a Hyrule

Hablando con Entertainment Weekly mientras termina 'El reino del planeta de los simios', Ball ha comentado cómo espera que sea esta nueva adaptación de Nintendo. Y parece que sabe lo que se hace.

Es una película de aventura y fantasía que no es como 'El señor de los anillos'. Es ella misma. Siempre he dicho que me encantaría ver un Miyazaki en acción real. Esa maravilla y esa magia que le da a las cosas, me encantaría ver algo así.

Y no es que después haya matizado o pedido calma. Todo lo contrario: Ball parece genuinamente ilusionado con el proyecto, que es la nueva patita de Nintendo dentro del cine tras el éxito de 'Super Mario Bros': "Va a ser increíble. Toda mi carrera me ha llevado a este momento. He crecido con Zelda y es la propiedad más importante, creo, de la que no se ha hecho película. Así que estamos trabajando muy duro en hacer algo. No lo estamos haciendo solo porque podemos. Queremos hacer algo realmente especial". Eso sí, aún queda un tiempo para que la veamos.

Estamos trabajando en el guion, y es duro decir si es mi siguiente película o no. Pero el plan es que cuando 'El reino del planeta de los simios' esté terminada, descanse un poco y después sumergirme en 'Zelda', con suerte dando a los fans lo que están esperando e invitando a nuevas personas a que se suban. Creo que Nintendo quiere meter público nuevo a este mundo que lleva existiendo 40 años.

