'Dungeons & Dragons' volverá a lanzar los dados en Netflix, pero hace pifia si querías que continuase 'Honor entre ladrones'

Entráis en el páramo oscuro con las armas en la mano, prevenidos de cualquier enemigo que podáis encontraros en aquel sombrío lugar, pero no notáis nada en especial. No parece que allí haya habido ninguna presencia desde hace unos cuantos años, pero sí es cierto que... A ver, que alguien tire percepción. Sí, vale, qué queréis que os diga, me encanta 'Dungeons & Dragons', no solo como juego, sino como pieza clave de la cultura pop del siglo XXI. Y estaba claro que no podía mantenerse en barbecho en Hollywood mucho tiempo más.

Haz una tirada de mantener IP

'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' es una de las mejores películas de aventuras de los últimos tiempos donde los roleros en la que además, casi podíamos escuchar los dados dando vueltas por la mesa. Y aunque no cumplió las expectativas en la taquilla, está claro que una IP tan jugosa no iba a estar mucho tiempo olvidada. Ahora, según anuncia Deadline, Hasbro ha encontrado una nueva casa para la franquicia en Netflix, donde se convertirá en una serie de acción real que (al menos a priori) no tendrá unión con la cinta.

Será Drew Crevello, que ya fue showrunner de otra serie de D&D para Paramount+ que no llegó a salir adelante, el encargado de escribir 'The Forgotten Realms', basada, a priori, en 'Los reinos olvidados', o sea, en uno de los lugares donde más partidas tienen lugar desde su primera campaña allá por 1987 (y donde también ocurría 'Honor entre ladrones'). Crevello no es un recién llegado precisamente. Como vicepresidente de producción en Fox levantó proyectos como 'X-Men: Primera generación' o 'Deadpool', además de escribir la serie 'WeCrashed' hace un par de años.

La otra cara que conocemos en esta nueva serie de D&D es Shawn Levy, encargado este año de 'Deadpool y Lobezno' y productor ejecutivo en, por ejemplo, 'Stranger Things'. Habrá que ver si, de una vez por todas y después de conquistar por la fuerza el mundo del rol y de Twitch, 'Dungeons & Dragons' logra también convertirse en un tótem inamovible de Hollywood. De momento, lanza ataque con bonificador.

