El spin-off de 'Men In Black' ya tiene director y se estrenará en 2019

Sony sigue intentando relanzar la franquicia de 'Men in Black' tras la fallida tercera entrega. Hace unos meses nos enteramos que el estudio había puesto en marcha un spin-off que no va a contar con ninguna de las estrellas originales y ahora nos enteramos por Variety que ya han encontrado a un director para el proyecto.

El elegido es F. Gary Gray, que ha encadenado dos éxitos comerciales recientes con el drama 'Straight Outta Compton' (2015) y el blockbuster de acción 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious', 2017); previamente realizó el thriller 'Negociador' ('The Negotiator', 1998) o el remake 'The Italian Job' (2003). La nueva entrega de 'Men in Black' será su primera incusión en el género fantástico (aunque en 'Fast & Furious 8' ya había escenas de pura fantasía).

Aunque no regresarán Will Smith ni Tommy Lee Jones, la cuarta película de 'Men in Black' estará ambientada en el mismo universo de la trilogía y respetará la cronología de los acontecimientos. Al parecer, el objetivo es realizar un reboot sin llamarlo reboot; una historia similar pero con nuevos personajes para seguir exprimiendo la marca, como hizo Universal con 'Jurassic World' o la propia Sony con 'Jumanji'.

Matt Holloway y Art Marcum, guionistas de 'Iron Man' (2008), han escrito este proyecto, que sigue teniendo a Steven Spielberg como productor ejecutivo. La fecha del estreno está fijada para el 14 de junio de 2019.

Lamentablemente, parece que Sony descarta ya del todo esa loca pero divertida idea de '23 Jump Street'. Recordemos que estaban trabajando en una combinación del universo 'Men in Black' con los protagonistas de 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street'), un concepto que se le ocurrió a Jonah Hill y que incluso llegó a tener director. Una pena, podría haber surgido algo diferente. Para ver algo como 'Men in Black', ya tenemos la original de 1997.