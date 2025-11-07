'Gremlins 3' al fin recibe luz verde. Steven Spielberg y Chris Columbus capitanearán la película 35 años después de 'La nueva generación'

Hace cosa de dos meses, en pleno 35 aniversario de 'Gremlins 2, la nueva generación', el director y guionista Chris Columbus invitó a esperar sentados a todos los que estaban esperando una tercera parte de la icónica franquicia, asegurando que perfilar una cinta de esta talla "es como un encargo de escritura infinita". Ahora, como un regalo de navidad algo anticipado, acaba de confirmarse que 'Gremlins 3' será una realidad.

Vuelve el dream team

Por supuestísimo, aún no ha trascendido ni un solo detalle sobre su trama o su reparto, detalles que, seguramente, seguirán guardados bajo llave durante una larga temporada. Lo que sí ha trascendido es el dream team que dará forma al largometraje, y que estará compuesto nada menos que por Steven Spielberg como productor ejecutivo, el mencionado Columbus como realizador y el dúo compuesto por Zack Lipovsky y Adam Stein —directores de 'Destino final: Lazos de sangre'—.

Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures, ha celebrado de este modo la buena nueva:

“Pocos títulos son tan queridos e icónicos como Gremlins, y estamos más que emocionados de traerla de vuelta para los fans de toda la vida y para una nueva generación. Es un privilegio trabajar junto a Steven [Spielberg], Chris [Columbus] y todo el equipo creativo. Esperamos que el público pueda disfrutar en 2027 de la magia, el caos y el corazón de Gremlins en la gran pantalla”.

'Gremlins 3', que volverá a estar producida por la eterna Amblin Entertainment y 26th Street Pictures, se ha añadido al calendario de estrenos de Warner Bros., ocupando la fecha del 19 de noviembre de 2027. Por supuesto, esto podría variar —y seguramente lo haga— a lo largo de los próximos 24 meses, pero estaremos al corriente de cualquier información sobre la que, desde ya, es una de las cintas más esperadas de lo que queda de década.

