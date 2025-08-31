Si estás esperando 'Gremlins 3', Chris Columbus te invita a hacerlo sentado. "No queremos hacer una película que no sea excelente"

Este año se cumplen 35 primaveras desde que 'Gremlins 2, la nueva generación' aterrizó en las salas de cine de todo el mundo aumentando hasta límites insospechados la escala del clásico de culto original y apuntalando aún más si cabe las bases de una franquicia transmedia que, hasta la fecha, no ha conseguido aterrizar su retorno a la gran pantalla. Pero ojo, porque no es porque sus máximos responsables no lo estén intentando.

Esperar sentados (y sin snacks de mecianoche)

Las criaturas de Joe Dante, Chris Columbus y Steven Spielberg —director, guionista y productor respectivamente— han tenido sus últimas apariciones en el medio televisivo en 2023 y 2024, concretamente en las series de HBO Max 'Los secretos de los Mogwai' y 'The Wild Batch' respectivamente, pero durante este tiempo se ha estado intentando descifrar el código para ofrecer una secuela cinematográfica a la altura.

Durante una entrevista con Gamesradar+, Columbus, que recientemente ha pegado una buena rajada sobre la nueva adaptación catódica de 'Harry Potter', ha dejado claro que si estás esperando una 'Gremlins 3', será mejor que lo hagas sentado.

“Hay un montón de guiones de Gremlins. Una película de Gremlins es como un encargo de escritura infinito, porque siempre estamos trabajando en algo, pero nada ha recibido luz verde todavía”.

De hecho, tanto él como Steven Spielberg llevan años de brainstorming lanzando ideas e intentando llevarla buen puerto, pero de momento no han encontrado la tecla adecuada. Algo que también ocurre con 'Los Goonies 2'.

“Steven y yo no queremos hacer una película que no sea excelente. Tiene que haber una razón real para hacerla. No basta con decir: ‘Vale, vamos a arrasar en taquilla solo con el título’. Tiene que ser algo que haga sentir orgullosos a los fans, algo de lo que también nosotros podamos estar orgullosos, que al final todos digan: ‘Vale, hicieron un gran trabajo con esta película’. Por eso somos tan, tan exigentes con asegurarnos de que sea buena de verdad”.

Sin duda, todo esto tiene una lectura positiva. Que en plena era de la explotación de la nostalgia, de las secuelas tardías y de la trituradora de propiedades intelectuales en la que se ha convertido Hollywood, Columbus y compañía se lo estén tomando con calma es síntoma de que, de llegar a materializarse, el regreso de Gizmo va a estar a la altura.

