James Wan dirigirá el piloto de la serie de Netflix 'The Magic Order', creada por Mark Millar

El director de ‘Aquaman’, James Wan, ya se ha decidido por su próximo proyecto y, oh sorpresa, no se trata de la secuela de la exitosa aventura de DC Comics.

Hay un hombre que lo hace todo

Hace unas horas se confirmaba que Wan será el productor ejecutivo y dirigirá el episodio piloto de la próxima serie de Netflix, ‘The Magic Order’, basada en el cómic de Mark Millar y que será la primera serie fruto de la colaboración de la plataforma y la editorial del guionista escocés.

La historia sigue a cinco familias de magos que han jurado proteger nuestro mundo y que deben luchar contra un enemigo que los está matando uno por uno. De día, viven entre nosotros como nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo, pero de noche son los hechiceros y magos que nos protegen de las fuerzas de la oscuridad.

Wan, que se hizo un nombre como director de terror dirigiendo películas como 'Saw' o 'Expediente Warren', pero logró sus mayores éxitos expandiendo su horizonte con títulos como 'Fast and Furious 7' y la acuática aventura al servicio de Jason Momoa. Además, 'The Magic Order' no será el primer contacto de Wan con la televisión, ya que anteriormente ha dirigido el piloto de otra serie, en este caso el remake de 'MacGyver' para CBS.

Además, Wan también está metido hasta el cuello en la inminente y presumiblemente aterradora 'Swamp Thing', en este caso para DC Universe. Se espera que el director regrese para su cita con 'Aquaman 2', que no llegará a los cines hasta 2022. Aún no hay una fecha confirmada para el estreno de la serie, pero todo apunta a que arrancando ahora la producción podamos verla en algún momento del año que viene.