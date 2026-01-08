"Ni Jennifer Lawrence ni yo estamos a su altura". Emma Stone, ofendida ante la mera idea de interpretar a Miss Piggy

Llevamos 12 años sin una película de los Muppets (o como les conocerás si tienes la misma edad que yo, los Teleñecos), y nunca habíamos estado tanto tiempo huérfanos de la locura de los muñecos de Jim Henson. Por eso es tan buena noticia que por fin se haya confirmado que habrá una nueva cinta, que estará protagonizada ni más ni menos que por Miss Piggy, permitiendo que la produzcan dos secundarias como son Jennifer Lawrence y Emma Stone. Y por fin alguien ha entendido a los Muppets como es debido en Hollywood.

That rainbow connection

Si hubo alguien que entendió perfectamente la naturaleza de los Muppets, ese fue Michael Caine en 'Los Teleñecos en Cuento de Navidad', cuando decidió interpretar a Ebenezer Scrooge como si estuviera en la producción más seria del mundo, sin importarle que sus compañeros de reparto fueran muñecos de trapo. Emma Stone, en una entrevista a W Magazine, ha demostrado que también lo ha pillado cuando le preguntaron si iba a interpretar a Miss Piggy en su nueva película.

En primer lugar, es el mayor insulto que he oído jamás hacia Miss Piggy, y no voy a permitir que se mancille su nombre de esa manera. ¿Por qué iba yo a interpretar a una estrella? Ella es la mejor. No, por supuesto que no voy a interpretar a Miss Piggy. Y tampoco Jen. Nosotras no estamos a su altura. ¿Estás loca? Miss Piggy interpretará a Miss Piggy. Se enfadaría mucho ante la mera sugerencia.

Stone y Lawrence, acompañadas por Cole Escola, están escribiendo el guion y prometen hacer todo lo posible por producir esta película, en la que puede que incluso no aparezcan. Al fin y al cabo, tienen claro quién es la verdadera estrella de la película de Miss Piggy, que celebra este año su incroyable 52 cumpleaños y sigue siendo la diva que merece ser. Y da gusto ver que alguien trata a los Muppets como Muppets y no como simples muñecajos excéntricos.

Por cierto, el 4 de febrero veremos de nuevo a los Muppets en un reboot especial, de un solo episodio, de 'El show de los Teleñecos', junto a Sabrina Carpenter y Seth Rogen. Si tenemos suerte, en este mundo terrible aún podremos tener un poco de felicidad y sentir la conexión con el arcoiris. Aunque solo sea un ratito.

