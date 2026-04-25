Matthew McConaughey, Pedro Pascal... El western de Park Chan-wook escrito por el director de 'Bone Tomahawk' sigue vivo y acaba de anunciar un reparto espectacular

Suele decirse que las cosas de palacio van despacio, y en lo que respecta a las producciones cinematográficas, esta máxima es especialmente acertada. Un buen ejemplo de ello es 'The Brigands of Rattleborge', el western escrito por S. Craig Zahler que se coló en la BlackList 2006 como uno de los mejores guiones sin producir de su año y que hace siete años encontró nada menos que en Park Chan-wook el director encargado para llevarlo del papel a la gran pantalla tras un pequeño ajuste en su título.

Western a la coreana

Desde entonces, parecía que el proyecto, que ha tenido vinculados a estudios como Warner Bros. y Amazon durante las últimas dos infructuosas décadas, había terminado cayendo en saco roto y que jamás vería la luz, pero gracias a la gente de Deadline acabamos de conocer una de las mejores noticias del año: Park va a llevarlo al mercado del próximo Festival de Cannes junto al productor Bradley Fischer de 193, una división de Legendary.

Pero esto no es todo, ya que el cineasta surcoreano, que ha hecho alguna que otra modificación a la versión de guion más reciente para ajustar su contenido a su tono, estilo y preferencias discursivas personales, también ha dado forma a un reparto estelar compuesto —mucho ojo— por Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal y Tang Wei, junto a quien ya trabajó en la magnífica 'Decision to Leave'.

En lo que respecta al argumento, 'The Brigands of Rattlecreek' —nótese la pequeña modificación en el título respecto al manuscrito original— seguirá a un sheriff y a un doctor que buscarán venganza contra un grupo de de bandidos que se aprovechan de una tormenta torrencial para robar y sembrar el terror entre los habitantes de una pequeña ciudad; un cóctel que parece hecho a medida para Park —quien no es precisamente nuevo en el terreno de los thrillers de venganza— y que promete explotar al máximo la vis más salvaje de Zahler.

Para quien no le tenga en el radar, S. Craig Zahler es el director responsable del notable western con pequeñas explosiones de terror 'Bone Tomahawk', así como de los thrillers criminales 'Brawl in Cell Block 99' y 'Dragged Across Concrete'. Además, escribió la recomendable cinta de terror embotellado 'The Incident (Asylum Blackout)' y se encuentra trabajando en 'The Bookie & the Bruiser', un nuevo thriller criminal ambientado en los años 50 con Vince Vaughn.

Park Chan-wook, por su parte, acaba de regalarnos una de las mejores películas del pasado curso cinematográfico bajo el título de 'No hay otra opción'. Esperamos poder echarle el guante más pronto que tarde a su 'Gangs of Rattlecreek'.

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