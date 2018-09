'McClane': así se títula la sexta película de 'Jungla de Cristal' ('Die Hard'), donde conoceremos la juventud del héroe

'McClane'. Así de simple. El productor Lorenzo di Bonaventura ha revelado a Empire que la nueva película de la saga 'Jungla de Cristal' ('Die Hard') ya tiene título oficial y se limita al apellido del popular héroe de acción interpretado por Bruce Willis. Hasta ahora el proyecto se había conocido como 'Old Habits Die Hard' y 'Die Hard: Year One'.

Por otro lado, se dijo que la historia de esta sexta entrega se centraría en los orígenes del héroe y que Willis sólo tendría un cameo. Sin embargo, Di Bonaventura afirma que la información es inexacta, la estrella de la franquicia sigue siendo esencial y tendrá tanta presencia como su versión veinteañera en 'McClane':

"Queremos que John McClane os importe más que nunca. No sé cómo hacer 'Die Hard' sin Bruce: la idea de que no es muy relevante en esta película no es acertada en absoluto. Vamos a explorar a John McClane en su veintena. Pero es tan importante como la versión de 60 años."