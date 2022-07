Netflix apuesta por 'Yu Yu Hakusho' para su nuevo remake: el anime tendrá una serie en acción real y ya conocemos a sus protagonistas

Estos meses estamos viviendo de repente el regreso de varios animes clásicos de la manera más inesperada entre las series nuevas de 'Spriggan', 'Bastard!!' y próximamente 'Urusei Yatsura'. Otro exitazo noventero también está preparando su regreso, aunque en forma de serie en acción real para Netflix.

Antes de 'Hunter x Hunter', Yoshihiro Togashi ya se consolidó como creador de manga con 'Yū Yū Hakusho', una serie de acción con un puntito sobrenatural. El manga y el anime se convirtieron en uno de los más populares de los años 90, y ahora es el siguiente título al que Netflix ha echado el ojo para pasar por el "tratamiento live action".

A pesar de no haber tenido mucha suerte con series como 'Cowboy Bebop', la plataforma sigue intentándolo con los remakes de anime. Netflix confirmó el año pasado que adaptaría 'Yū Yū Hakusho' , y ya se ha desvelado su reparto principal con unas nuevas imágenes promocionales en las que podemos verles caracterizados

