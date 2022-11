Quentin Tarantino dirigirá su primera serie: el autor de 'Kill Bill' aplaza su última película para volver a la televisión

Quentin Tarantino anunció que estaba trabajando en su última película, pero también hizo aspavientos de rodar su primera serie de televisión. Ahora se confirma que el ganador de un Óscar dirigirá una serie limitada de ocho episodios. Tarantino dio la noticia durante la gira de su libro 'Cinema Speculation' en la ciudad de Nueva York mientras conversaba con Elvis Mitchell, cuyo documental '¿¡Soy lo bastante negro para ti!?' se estrenó en Netflix a principios de este año. La serie de Tarantino se estrenará a principios de 2023.

Contactos con la televisión

Tarantino se asoció recientemente con Netflix para lanzar la película de 2015 'Los odiosos 8' en episodios. En cuanto a sus incursiones previas en la televisión, Tarantino anteriormente fue acreditado por los episodios de la serie basada ​​en su película con Robert Rodriguez 'Abierto hasta el amanecer'. También escribió y dirigió dos episodios de 'CSI: Crime Scene Investigation' en 2005 y dirigió un episodio de 'Urgencias' en 1995, además de interpretar un personaje en un episodio doble de 'Alias'.

Desde que comentó que quería hacer una serie de Rick Dalton, ha coqueteado con volver a aventurarse ene l medio, y en febrero surgieron informes de que el director estaba en conversaciones para dirigir las entregas del renacimiento de 'Justified' de FX. El escritor y director compartió que escribió una obra de teatro antes de que se completara 'Érase una vez en Hollywood'. También afirmó que se le hizo una oferta para hacer una revisión del reinicio de 'Shaft' de 2000 de Samuel L. Jackson, pero rechazó la oferta.

Cuando se le preguntó qué cómic adaptaría si tuviera la opción, Tarantino dijo que estaría interesado en traer al 'Sgt. Fury and His Howling Commandos' a la pantalla, que sigue a Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson en el Universo cinematográfico Marvel, y las escapadas de la unidad homónima de la Segunda Guerra Mundial, que apareció en 'Captain America' de 2011. Pero sin embargo, no hay noticias claras sobre cuál será la serie en la que trabaja ahora.