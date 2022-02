Rosamund Pike protagonizará la nueva película del director de 'El hoyo': un thriller pandémico producido por Pablo Larraín

He de reconocer que estoy tecleando estas líneas con una sonrisa enorme en la boca. Y no es para menos, porque acaban de llegarnos los primeros detalles sobre la nueva película de Galder Gaztelu-Urrutia, el cineasta bilbaino que nos dejó alucinados en el Festival de Sitges 2019 antes de convertir su extraordinaria 'El hoyo' en un fenómeno mundial a través de Netflix. Mucho ojo, porque la cosa no podría ser más prometedora.

El poder del dinero

El largometraje en cuestión será un thriller pandémico que estará presente en el mercado virtual del European Film Market bajo el título de 'Rich Flu', que reunirá a Gaztelu-Urrutia con el guionista Pedro Rivero —escriba de 'El hoyo'—, que estará producido nada menos que por Pablo Larrain —director de 'Spencer'— y que contará con Rosamund Pike en el papel protagonista. Casi nada.

'Rich Flu' volverá a contar con el cariz sociopolítico que marcó el debut de su director, ubicándonos en una realidad en la que una extraña enfermedad está acabando con la vida de las personas más ricas del planeta, comenzando por las fortunas más altas y bajando de escalafón progresivamente. Llegado a un punto, el virus atacará a quien tenga cualquier tipo de posesión, invitando a los inversores a deshacerse de unos activos que ya no quiere nadie.

Así ha hablado su máximo responsable sobre esta historia en la que el motor del mundo, de repente se transforma en su mayor peligro.

"Rich Flu es una épica tremendamente física, llena de giros, obstáculos y sorpresas. Pero, por encima de todo, es un viaje emocional, complejo y provocativo, a las profundidades del ser humano y las cúspides de nuestra gloriosa autoindulgencia. Sólo un artista con la valentía y la inteligencia de Rosamund Pike podría hacer realidad esta película. Estoy sumamente agradecido por el increíble y respetado equipo de Sierra/Affinity, por su apoyo al compartir nuestro proyecto en el mercado de Berlín".

El vicepresidente ejecutivo de Sierra/Affinity, que está llevando las ventas internacionales del filme, ha celebrado así su colaboración con Galder y su equipo.

"Estamos emocionados de trabajar con Galder y su innovador equipo de cineastas para traer este proyecto al European Film Market. Su visión en Rich Flu expande sus habilidades de construcción de mundos a un marco global en este thriller atemporal e inquebrantable".

Si no hay ninguna sorpresa de última hora, el rodaje de 'Rich Flu' comenzará en otoño de este 2022. En mi caso, desde luego, las expectativas están por las nubes. Obvio.

Vía | Deadline