Sam Raimi trabaja en una secuela de 'Arrástrame al infierno': el director de 'Doctor Strange 2' revela cómo planea continuar su éxito de terror

El final de 'Arrástrame al infierno' (2009) hacía honor a su título. Fue el regreso de Sam Raimi al terror y dejaba la impresión de que no quedaba nada más que contar con respecto a esa historia en particular, pero parece que no esté todo dicho en ese mundo. El director de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' coqueteó con el terror en esa aportación de Marvel y ahora parece que hay planes para regresar a su maldición.

Posibilidades reales

Raimi comentaba con la página Bloody Disgusting en 2019 que la razón por la que nunca se hizo una secuela fue porque el final de la primera película parecía muy definitivo:

“No tengo una historia, porque en mi mente el personaje fue asesinado o cosas peores. Así que no sabía cómo proceder con la secuela. Por lo general, para mí, me quedo con un personaje que realmente me interesa o un concepto que realmente siento que necesita continuar. Pero este es un final tan definitivo que en mi mente no sabía por dónde empezar con una secuela”.

Pero ahora parece que la puerta no solo no está cerrada para 'Arrástrame al infierno 2' sino que hay un trabajo activo sobre la misma. Durante un chat de Reddit AMA de esta semana, Sam Raimi dijo que su equipo está tratando de dar con una historia para una secuela:

"El equipo de Ghost House Pictures: Romel Adam y Jose Canas, están tratando de idear una historia que funcione y estoy ansioso por saber si lo hacen".

'Arrástrame al infierno' ganó 90 millones en la taquilla mundial en 2009, y tiene una creciente base de fans en los últimos años, por lo que no es raro que Ghost House siga en esa racha, tras presentar 'Evil Dead Rise' en abril. Por otra parte, Raimi habló de una película de terror que podría dirigir él mismo, aunque no parece referirse a la secuela:

"Espero poder estar dirigiendo pronto, estoy trabajando en una película de terror con mi hermano Iván y otra película con algunos amigos cercanos, tal vez sea una de esas dos".