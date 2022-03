'¡La serie de Cuphead!': Netflix confirma la temporada 2 y pone fecha de estreno para los nuevos episodios de la adaptación animada del videojuego

La adaptación a serie de animación de 'Cuphead' ha dado de lleno en el clavo y ha cumplido de sobra con toda la anticipación que había a su alrededor. Apenas han pasado dos semanas desde que '¡La serie de Cuphead!' ha llegado a Netflix, y la plataforma de streaming ya ha confirmado que pronto tendremos una nueva tanda de capítulos.

'¡La serie de Cuphead!' nos transporta de lleno a la fantasía de territorio con hortalizas parlantes y dragones que es las Islas Tintero. Cada día Cuphead y su hermano Mugman se meten en todo tipo de líos, desde tener encima al Diablo persiguiéndoles por su alma hasta hacer de niñera de un bebé con muy mala baba.

La serie de animación se estrenó el 18 de febrero después de una espera muy larga de varios años. Con esta adaptación, Netflix continúa apostando más por títulos basados en videojuegos como 'Arcane' o 'DOTA: Sangre de dragón', y parece que la jugada está saliendo muy bien con estos nuevos contenidos originales.

De hecho, y apenas dos semanas después del estreno de '¡La serie de Cuphead!', Netflix ha confirmado que pronto podremos esperar una nueva tanda de capítulos. Todavía no se ha fijado una fecha concreta, pero sí que sabemos que la segunda temporada de la serie llegará en verano a la plataforma.

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4