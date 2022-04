'Sherlock Homes' continuará en HBO Max: Robert Downey Jr. prepara dos series ambientadas en el mismo universo de las películas de Guy Ritchie

Como férreo admirador del estilo inimitable —pese a los esfuerzos de muchos cineastas por replicarlo— de Guy Ritchie, he de confesar que adoro sus dos aproximaciones al eterno personaje de Sherlock Holmes de la mano de Robert Downey Jr. que se estrenaron en 2009 y 2011. Y es que, además de contar con un tratamiento formal marca de la casa, su protagonista supo canalizar a la perfección la chulería innata de esta versión del detective.

El juego vuelve a empezar

Ahora, más de una década después de la última vez que Downey reflejase las capacidades deductivas de Holmes en la gran pantalla hemos conocido que la gente de Warner Bros. ya trabaja no en una, sino en dos series spin-off para HBO Max que explorarán el universo creado por Arthur Conan Doyle y adaptado por Ritchie para la gran pantalla.

Según ha informado Variety, ambas series se centrarán en un nuevo personaje que será presentado en el largometraje 'Sherlock Holmes 3' y estarán producidas por el propio Robert Downey Jr., Susan Downey y Amanda Burrell bajo el sello de Team Downey, y por Warner Bros. Television; siendo esta toda la información que ha trascendido al respecto sobre el par de proyectos.

En octubre de 2020 ya os contamos que Downey Jr. tenía intención de construir un universo similar al de Marvel con la creación de Conan Doyle, preguntándose el sentido de "hacer una tercera película si no vas a hacer spin-offs". Parece que el plan del actor y productor ya está en marcha, pero aún tendremos que esperar a que 'Sherlock Holmes 3' se materialice de una vez por todas, ya que la última vez que tuvimos noticias sobre ella fue hace cuatro años, cuando Dexter Fletcher —'Rocketman'— se postuló como director.

Por el momento, ni los spin-off ni 'Sherlock Holmes 3' tienen fecha de estreno, así que tocará armarse de paciencia. Por suerte, el futuro catálogo de HBO Max continúa engrosándose con producciones de lo más interesantes, como las series ambientadas en el universo 'Batman' de Matt Reeves y la recién anunciada precuela de 'It' titulada 'Welcome to Derry' capitaneada por Andy Muschietti. Hay que aprovechar las licencias.