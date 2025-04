'Spider-man: Más allá del multiverso' tiene por fin fecha de estreno y primeras imágenes. La mala noticia es que la espera se nos va a hacer larga

Cuando en 2023 se estrenó 'Spider-man: Cruzando el multiverso' nos prometieron que tendríamos la secuela el año siguiente. Obviamente habían exagerado mucho su capacidad de trabajo, porque en la CinemaCon acaban de anunciar la fecha de estreno de la tercera parte de la franquicia animada del arácnido y aún tendremos que esperar un par de años largos. ¡Al menos, eso sí, sabemos que ya existe algo de metraje!

Entre redes y multiversos

4 de junio de 2027. Esa es la fecha en la que volveremos a ver a Miles Morales solucionando sus entuertos multidimensionales, tras años de dudas respecto a su estado. Además, Sony ha mostrado las primeras imágenes de 'Spider-man: más allá del multiverso', en la que tan solo repite uno de sus tres directores, Justin K. Thompson, que esta vez estará acompañado por Bob Persichetti, el co-director de la primera parte.

¿Y por qué han tardado tanto? Pues, como podréis imaginar, porque después del éxito crítico y de público de la segunda parte, querían asegurarse de que la estaban haciendo bien. Phil Lord, de hecho, ha afirmado que "los directores han decidido romper los límites de la animación una vez más", asegurando que en esta ocasión han mezclado más estilos de animación, y va a ser tan espectacular que la han hecho directamente pensando en IMAX.

En el metraje que han mostrado, cuya descripción podemos leer en IGN (la CinemaCon se desarrolla a puerta cerrada y lo que muestran no siempre sale a la superficie), escuchamos a nuestro protagonista diciendo "No puedes pedirme que no salve a mi padre". Después vemos a Miles luchando contra su yo malvado (el Merodeador) y caminando en un túnel oscuro seguido por el resto del grupo. También vemos a Miles y Gwen montados en una moto mientras La Mancha (que ahora tiene el poder de convertirse en una especie de araña que puede arrastrarse hacia los superhéroes) elimina el color de diferentes escenarios.

Si es la mitad de buena que la segunda parte (y no han explotado a nadie, ya de paso) la espera se va a hacer abrumadoramente larga. ¿Puede ser 2027 ya, por favor?

En Espinof | La mejor película de superhéroes de los últimos años contraataca con una versión imprescindible para sus millones de fans: así es el anhelado steelbook de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos