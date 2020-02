'Star Wars': Disney pone en marcha una nueva película con el guionista de 'Luke Cage'

Si bien tras 'El ascenso de Skywalker', el futuro de la franquicia es incierto, no dejamos de conocer nuevos proyectos y según Variety, Disney ha puesto en marcha una nueva película de 'Star Wars' con JD Dillard ('Juego de manos') y Matt Owens ('Luke Cage') de director y guionista, respectivamente.

Eso sí, prácticamente son los únicos detalles que se saben realmente de esta nueva película de acción real. Ni siquiera sabemos si será estrenada a cines o si será original de Disney+, que ya tiene todo un plantel de series de Star Wars incluyendo 'The Mandalorian' y la próxima protagonizada por Obi Wan Kenobi cuya producción está en hiato.

Bienvenidos al planeta de los sith

Sin embargo, en Deadline se lanzan avisando de que esta nueva película estaría ambientada en Exegol, el planeta Sith que visitamos en esta recién terminada trilogía. Sobre en qué periodo de la larga historia del universo ya no se sabe.

Un poco al igual que está pasando con la Marvel post-Endgame (más aún, de hecho), los detalles sobre la Star Wars tras el 'Ascenso de Skywalker' está siendo todo un misterio que esperemos se resuelva pronto.

Recordemos que no sabemos nada sobre la supuesta trilogía que está preparando Rian Johnson (oficialmente no está cancelada), que hace unos meses supimos que Kevin Feige se iba a involucrar en el desarrollo de alguna que otra película de esta franquicia (podría ser esta, ya que Owens viene de Marvel) y que Laeta Kalogridis estaba escribiendo una adaptación del videojuego 'Caballeros de la antigua república' ('Knights of the old Republic').

Y este misterio mientras Disney tiene reservadas tres fechas de estreno para Star Wars en los diciembres de 2022, 2024 y 2026 y ninguna película realmente asignada. ¿Qué veremos entonces? A saber.