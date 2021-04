'The Actor': lo nuevo de Duke Johnson tras 'Anomalisa' es un thriller criminal con Ryan Gosling luchando por reconstruir su memoria

Duke Johnson tiene entre manos su regreso como realizador tras debutar hace seis años con la singular 'Anomalisa' (2015), codirigida con Charlie Kaufman. El proyecto es un "noir" titulado 'The Actor' y contará con Ryan Gosling como protagonista.

Un thriller criminal con Gosling en los años 50

'The Actor' es una adaptación de 'Memory', la última novela escrita por Donald E. Westlake. La sinopsis del libro nos aclara que el protagonista es Paul Cole, que se encuentra hospitalizado después de que una relación con la esposa de otro hombre terminase en violencia.

La historia tiene lugar en los años 50 y sigue a Cole (Gosling) con el objetivo de reconstruir su vida destrozada. Con su memoria dañada, la policía acosándolo y sin poder llegar a casa, Cole se enfrenta a grandes problemas y un destino sombrío si falla...

'Memory' se vende como "un retrato oscuro y doloroso de la lucha de un hombre contra fuerzas despiadadas que amenazan con despojarlo de su identidad". Suena muy prometedor y puede formar un estupendo programa doble con la 'Memento' (2000) de Christopher Nolan.

Duke Johnson y Charlie Kaufman fueron nominados al Óscar por 'Anomalisa' pero la estatuilla se la llevó 'Del revés' ('Inside Out', 2015). Recientemente, Johnson volvió a colaborar con Kaufman en labores de "productor de animación" en 'Estoy pensando en dejarlo' ('I'm Thinking of Ending Things', 2020). Kaufman también estará en este primer film de Johnson como director en solitario, pero en esta ocasión solo ejercerá de productor ejecutivo.

Kaufman y Johnson durante la producción de Anomalisa

Recordemos que tiene un Óscar por el libreto de '¡Olvídate de mí!' ('Eternal Sunshine of the Spotless Mind', 2004) y es uno de los autores más conocidos del cine estadounidense. Sin duda, su apoyo habrá sido útil para levantar un proyecto como 'The Actor' y contar con una estrella como Ryan Gosling.

Además de interpretar el papel principal, Gosling también participa como productor. Le vimos en el cine por última vez liderando 'First Man' y pronto será el nuevo hombre lobo de Universal, aunque antes tiene que acabar de rodar 'The Gray Man' bajo las órdenes de los hermanos Russo.