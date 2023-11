El universo John Wick sigue creciendo más allá de Keanu Reeves. El productor de la saga desvela cuál es el siguiente personaje del que quiere un spin-off

La franquicia 'John Wick' podría haber llegado perfectamente a su final con la cuarta entrega protagonizada por Keanu Reeves, pero todos sabemos que no va a ser el caso. Con la duda sobre cuándo veremos 'John Wick 5', los productores de la saga siguen pensando ideas para continuar exprimiéndola y ahora ha sido Basil Iwanyk quien ha desvelado cuál le gustaría que fuera el siguiente spin-off.

"Ese mundo me intriga mucho"

Iwanyk lleva trabajando en el universo 'John Wick' desde su primera entrega, estando también detrás tanto de la miniserie 'The Continental' como de 'Ballerina', la película protagonizada por Ana de Armas que llegará a los cines el año que viene. En una reciente entrevista concedida a ScreenRant ha desvelado cuál es el proyecto que le resulta más intrigante:

Me gusta mucho el Rey del Bowery y me gusta ese mundo. Salimos a la superficie de quién es él y quiénes son esos hombres y mujeres, y por qué hacen lo que hacen. Creo que hay algo realmente genial en estas personas que eligen conscientemente estar en la sombra. Y ser las personas a las que miramos todos los días cuando caminamos por la calle o decimos: "Oh, ¿esta persona quiere dinero de mí?". Creo que ese es un mundo que aún no hemos tocado, que creo que podría ser realmente genial y realmente tenso y áspero, oscuro. No sé, es algo que siempre me ha intrigado.

Todo el grupo del Rey del Bowry dejan una impresión en cada película en la que están. Porque también están los chicos de El Continental, son como caballeros o samuráis, es muy formal. Y los del Rey del Bowery son locos, divertidos e informales. Y creo que eso es un gran... No sé, no tengo idea de qué es ese mundo, lo estamos inventando sobre la marcha. Pero tío, ese mundo me intriga mucho.

Lo primero le honra reconoce que no existe ningún tipo de plan maestro para cómo va evolucionando la saga y que todo se va improvisando según va surgiendo. Dicho esto, el personaje interpretado por Laurence Fishburne siempre ha tenido un atractivo especial. Desde su primera aparición en 'John Wick: Pacto de Sangre', a mí también me ha dejado como mínimo con curiosidad sobre esa organización que lidera y no me parece una mala idea explorarla. La clave al final está en cómo hacerlo.

Eso sí, una cosa es que Iwanyk esté interesado en ello y otra que acabe surgiendo algo de ahí. Lo que es evidente es que a la saga 'John Wick' todavía le queda mucha vida y que 'Ballerina' promete ser fundamental para su futuro. Es cierto que allí Reeves tendrá un papel secundario, y nunca está de más tener un gancho así, pero sí una película sin él como protagonista arrasa, ya podemos ir preparándonos para muchas más.

