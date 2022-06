Guía de 'Drag Race': en qué orden y dónde ver todas las temporadas del famosísimo y adictivo reality creado por RuPaul

Ahora que oficialmente ha terminado la segunda temporada de 'Drag Race España', es un buen momento para darle un tiento a 'RuPaul's Drag Race', si aún no os habíais puesto en serio con el programa que inició la moda de poder ver el arte drag en televisión.

La cosa es más compleja de lo que parece (ríete tú de las películas de Marvel), ya que no basta con ver las temporadas en el orden en el que salieron: si queremos no comernos spoilers, hay que ir intercalando temporadas de 'All Stars', porque es habitual que se hagan referencias a ganadoras anteriores y es fácil spoilearse esas otras temporadas si no se ven en el orden de emisión.

Así pues, aunque cada temporada es independiente, hay referencias y chistes internos que se pierden si no se conoce lo anterior. Si queréis sumergiros completamente en la experiencia 'Drag Race', este es el orden a seguir y las plataformas donde podéis encontrarlo todo.

Desde los inicios

Obviamente, empezaríamos por esa maravillosamente cutre primera temporada de 'RuPaul's Drag Race' que fue el origen de todo, allá por 2009. El orden sería el siguiente:

Temporadas 1-2-3-4 de 'RuPaul's Drag Race' Temporada 1 de 'All Stars' Temporadas 5, 6, 7 y 8 de 'RuPaul's Drag Race' Temporada 2 de 'All Stars' Temporada 9 de 'RuPaul's Drag Race' Temporada 3 de 'All Stars' Temporada 10 de 'RuPaul's Drag Race' Temporada 4 de 'All Stars' Temporadas 11 y 12 de 'RuPaul's Drag Race' Temporada 5 de 'All Stars' Temporada 13 de 'RuPaul's Drag Race' Temporada 6 de 'All Stars' Temporada 14 de 'RuPaul's Drag Race'

Café para cafeteros

Ya si queréis rizar el rizo, tenéis todas las series "derivadas" del programa matriz. Realmente, aquí no es tan importante seguir el orden (más que nada, porque apenas se hacen referencia a ellas en el original) pero ahí queda, por si alguien quiere hacerse la ruta.

La temporada 1 de 'Drag Race UK' se emitió justo antes de la temporada 11, la 2 iría después de la 13, y luego la 3. La temporada 1 de 'Drag Race Holland' y 'Drag Race Canada' se emitieron después del 5 de 'All Stars'. La temporada 2 de la versión holandesa iría tras el 6 de 'All Stars' y después la 2 de la versión canadiense. La temporada 1 de 'Drag Race Thailand' se emitió entre las temporadas 10 y 11, y la 2 coincidió con la temporada 13.

Por último, 'Drag Race España' emitió su temporada 1 después de la temporada 13, y la 2 después de la 14. Aquí sí que os podemos garantizar que las únicas referencias a otras concursantes son a la ganadora de la temporada 1 de 'Drag Race Holland', y visitas de concursantes de las temporadas 3 de 'RuPaul's Drag Race' y de la temporada 3 de 'Drag Race UK'.

La cosa se quedaría así:

Temporada 1 de 'Drag Race Thailand' Temporada 1 de 'Drag Race UK' Temporada 1 de 'Drag Race Holland' y 'Drag Race Canada' Temporada 2 de 'Drag Race UK' Temporada 2 de 'Drag Race Thailand' Temporada 1 de 'Drag Race España' Temporada 2 de 'Drag Race Holland' Temporada 2 de 'Drag Race Canada' Temporada 3 de 'Drag Race UK' Temporada 2 de 'Drag Race España'

¿Dónde verlo?

Las 13 primeras temporadas de 'RuPaul's Drag Race' y las 3 últimas de 'All Stars' están todas en Netflix, que tiene la licencia internacional aunque no sea una producción original suya.

'Drag Race España' sí es un programa original de 'Atresplayer Premium', donde además hay mucho contenido extra e incluso la gira oficial para poder echarle un ojo.

Pero si hay un lugar donde ver (casi) todos los programas de 'Drag Race', tanto el principal como sus derivados, es WOW Present+. También es posible contratar OUT TV desde Amazon Prime Video, donde se pueden ver las 3 primeras temporadas de 'All Stars' y la segunda de Tailandia.

Personalmente, sí que recomiendo verse aunque solo sea el programa original en orden, junto con los de 'All Stars' para no perderse ningún guiño. Aunque lo dicho, si no os importa mucho que os adelanten ganadoras de otras ediciones, tampoco es estrictamente necesario. Eso sí, no hay que desvivirse por ver todas y cada una de las ediciones derivadas porque, si no, podríamos estar fácilmente más de un año viendo solo programas de 'Drag Race'.