'Masterchef Celebrity 2022': besos a mansalva, diversión con banderas y la expulsión de una de las concursantes favoritas

Otra gala más en 'Masterchef Celebrity'. El programa presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz nos dejó un tercer episodio en el que el amor estaba en el aire y dijimos adiós a una de las concursantes más queridas.

"Ande yo caliente y ríase la gente"

La gala comenzó con la visita de Ofelia ('Masterchef 9') y una primera prueba de cocinados basados en populares refranes. Patricia Conde fue la que mejores resultados obtuvo en cuanto a cocina, porque en cuanto a sentido del humor destacaron Xavier Deltell y María Zurita, con su "romance", incluso Fernando Andina y Ofelia tuvieron un súbito y divertido ligoteo.

Para la prueba de exteriores se trasladaron a Mérida, donde tuvieron que realizar dos platos creados por el chef Toño Pérez. Patricia Conde dirigió al equipo rojo (María Escoté, Isabelle Junot, Daniela Santiago, Lorena Castell, Nico Abad y Ruth Lorenzo) y Fernando Andina capitaneó al equipo azul (Norma Duval, María Zurita, Xavier Deltell, Manu Baqueiro y Pepe Barroso).

Después del "festival de los besos" (Norma Duval empezó dándole un beso a Manu Baqueiro y Xavier Deltell y ahí ya se abrió la veda), el equipo azul se alzó con la victoria y el rojo se llevó los delantales negros, aunque Nico Abad pudo salvarse de la eliminación al ser el mejor de su equipo.

La prueba de eliminación contó con Boris Izaguirre ('Masterchef Celebrity 3') y las Cajas Misteriosas revelaron banderas de distintos países: se trataba de hacer un plato de cocina fusión, reto que finalmente no pudo superar Ruth Lorenzo, convirtiéndose en la tercera eliminada del programa.

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @RuthLorenzo. Gracias por compartir con nosotros tu magia, cariño, talento e ilusión. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/HPVOcOwad9 — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

"Me he enamorado del equipo humano y técnico de 'Masterchef' y de mis compañeros porque son corazones con patas. Estoy tan orgullosa de haber formado parte de este casting. Soy una luchadora que no se rinde nunca, así que voy a estar cocinando por si acaso vuelvo" se despidó.

La temporada 7 de 'Masterchef Celebrity' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.