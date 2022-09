'Masterchef Celebrity 2022': bicicletas, pantalones rotos y unos fideos reguleros que le costaron la expulsión al segundo eliminado

Segunda gala de 'Masterchef Celebrity'. tras la expulsión de Emmanuel Arroyo. El concurso, presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, enfrentó a sus concursantes a varios retos (bicicleta estática incluida) y eliminó al peor plato oriental.

¡A pedalear!

La primera prueba fue por parejas y contó con la presencia de dos ex concursantes del programa: Carmina Barrios y Ona Carbonell. El reto requería pedalear en una bici estática para conseguir electricidad y se saldó con Daniela Santiago como vencedora (y María Escoté cambiando sus tacones por zapatillas cómodas y con la cremallera del pantalón reventada de pedalear).

La prueba de exteriores se ubicó en Elche, donde los distintos equipos tuvieron que realizar dos platos de un menú para 85 comensales, creado por la chef Rakel Cernicharo (lo que levantó cierta polémica en redes, por contar con una cocinera valenciana en vez de una de Elche). Cernicharo, a su vez, ejerció como capitana de los dos equipos, lo que le causó más de un dolor de cabeza.

El equipo azul se alzó con la victoria y María Escoté destacó como la mejor aspirante. Por su parte, el equipo rojo se llevó los delantales negros y Patricia Conde, Nico Abad, Xavier Deltell, Isabelle Junot, Pepe Barroso, Fernando Andina y Eduardo Rosa se enfrentaron a la eliminación.

En la última prueba, Xavier repitió su pedida de mano (ahora con anillo) y se libró de hacer la prueba final, junto con Pepe. El resto tuvieron que realizar un plato asiático para salvarse y fue Eduardo quien tardó más en el elegir sus ingredientes y presentó unos noodles que no convencieron al jurado y se convirtió en el segundo eliminado del concurso.

Hoy despedimos de las cocinas al maravilloso @soyEduardoRosa que ha trabajado y luchado hasta el final. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/OSkY7FdU3H — MasterChef (@MasterChef_es) September 19, 2022

"Nunca jamás en mi vida he hecho algo tan bestia como 'Masterchef'. Es la guerra, en el buen sentido. Duro, bestia, absolutamente emocional. Me voy contento porque me he esforzado y he hecho todo lo que ha estado en mano" se despidió, después de hacer su apuesta por Fernando como ganador del concurso.

La temporada 7 de 'Masterchef Celebrity' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.