'Para toda la vida': el reality menos visto de la historia en Telecinco expulsó a dos concursantes y metió por sorpresa a un nuevo pretendiente

La cuarta gala de 'Para toda la vida (The Bachelorette)' sigue sin remontar en audiencias. El reality menos visto en la historia de Telecinco celebró anoche otra ceremonia de la rosa, en la que Sheila eliminó a Nacho y a Sergio Jiménez e introdujo por sorpresa a un nuevo candidato.

Un nuevo jinete

Nueva ronda de citas entre Sheila y sus candidatos. Como siempre, al final de la noche tocó que dos de ellos abandonaran la mansión, aquellos con los que Sheila ha considerado tener menos conexión. Sergio Jiménez y Nacho fueron los que finalmente no recibieron rosa.

"No ha podido ser en esta ocasión, seguiremos buscando sin descanso" comentó Sergio sobre su salida del programa. El ingeniero informático y profesor de Educación Física se despidió con una sonrisa de la bachelorette.

"Me llevo el haberte conocido y a esta gente, que son todos bellísimas personas. No me cabe duda de que algo encontrarás que te haga feliz" le dijo Nacho. El deportista y melómano justo había contado su pérdida familiar en el último episodio pero aun así se fue de vacío: "Tiene muchas opciones y entiendo que haya decidido decir adiós".

Justo cuando iban a dar por finalizada la ceremonia, Jesús Vázquez entró para hacer un insólito anuncio: un nuevo candidato se incorporaba al concurso. Se trataba, ni más ni menos, del jinete de la hípica donde habían ido a montar, con el que parece ser que Sheila tuvo muy buena química y pensaron que "querían conocerse un poquito mejor".