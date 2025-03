El debate final de 'La isla de las tentaciones' acabó con muchas rupturas y una propuesta de matrimonio

Aunque la semana pasada ya se había acabado la temporada 8 de 'La isla de las tentaciones', Telecinco no podía evitar seguir alargando con el debate final. Para despedir la edición, anoche reunió a los protagonistas de la temporada que faltaban, todo parejas rotas menos Tadeo y Sthefany, que se pidieron matrimonio.

Qué bien tan mal

El segundo (y en principio último) debate de 'La isla de las tentaciones' reunió a las parejas restantes que no participaron en el debate del lunes: Ana y Fran confirmaron su ruptura, ya que él se lio con otra chica un día que se fue de fiesta. La situación en plató se tensó cuando Ana dijo que había sufrido maltrato psicológico y él amenazó con denunciarla.

En cuanto a Andrea y Joel, tampoco siguen juntos a día de hoy, porque ya no estaban enamorados y tan solo habían parcheado sus problemas previos al reality: "Veníamos con muchos problemas porque somos de diferentes formas de ser. Lo que pasó después de la isla es que, poco a poco, volvió a pasar lo mismo. Ella es una persona muy fría y yo todo lo contrario" explicó Joel.

El triángulo Álvaro-Alba-Mayeli también acabó de la peor manera, ya que Alba respaldaba su versión de que su expareja estaba con la tentadora porque no había podido superarla todavía, Álvaro le dijo a Barneda que seguía con Mayeli, mientras que ella aseguró que ya no estaban juntos.

Él la acusó de ser una controladora y de haber coqueteado con un chico por el móvil, y ella contraatacó destapando sus intenciones: "Habías planeado dejarme esta noche, porque dijo que estaba conmigo por interés, para hacer un espectáculo. Yo dije que era mentira por él". Álvaro terminó admitiendo que era verdad y que seguía pensando en su ex.

Por su parte, Bayan vino a "desenmascarar" a Torres, porque seguía rabiosa de que el tentador le hubiera dado esperanzas en la isla para luego no querer nada con ella fuera. El aludido admitió que sí tenía sentimientos por una chica cuando estaba acostándose con Bayan en el reality, pero no empezó a salir con ella hasta después de la experiencia.

Por último, los únicos que seguían juntos pese a todo eran Tadeo y Sthefany. Como no podía ser de otro modo, ella se lio a insultos con Mayeli, y eso debió de encantar a Tadeo, ya que terminó proponiéndole matrimonio: "Quizá no he sido tu primer amor, pero me gusta ser el último. Me gustaría tener el honor de formar parte de tu vida para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?".

