'First Dates': un soltero de Córdoba le hace la cruz a su cita. "Soy una leona en la cama"

La fauna de 'First Dates' es muy diversa y podemos encontrar en ella desde especies "normales" como Jorge hasta leonas como Cristina. Por muy diferentes que fueran, ambos coincidieron en su desagrado mutuo.

The lion queen

Jorge es de Córdoba, tiene 39 años y trabaja en la construcción. Se considera "un tío normal, ni alto ni bajo" y busca a alguien igual de normal. Nada más llegar, le contó a Carlos Sobera que su anterior relación se rompió por culpa de los celos de su expareja.

Cristina también es cordobesa y de 36 años: "Soy sexualmente muy activa. Me considero una leona en la cama". A Jorge no le gustó físicamente y ella reconoció que tampoco es el prototipo de hombre que se esperaba.

A ambos les sorprendió saber que eran de la misma ciudad, aunque eso no les valió para empezar la cita con buen pie, ya que se sumieron en un silencio incómodo. Al final, Jorge se puso a hablar del vino y fue entonces cuando ella le contó que trabajaba como somelier.

Él le dijo que tenía los ojos muy bonitos y a Cristina no le terminó de convencer: "Es muy típico, tío". Jorge le contó que lo de "pasar por toda la parafernalia" de casarse otra vez no le pintaba mucho y no quiso darle muchos datos de su anterior relación.

Jorge estaba todo el rato con un ojo en la puerta y Cristina estaba cansada de que le diera evasivas todo el rato y sintió que la conversación no estaba yendo a ningún lado: "A mí me gusta un hombre con las ideas claras".

"Creo que no me gustan las mujeres con tanto carácter" pensó Jorge en el reservado. Así que aprovechó cuando Cristina dijo que no a una segunda cita porque "le había faltado chispilla" para secundar la moción y marcharse por donde había venido.

