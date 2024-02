'GH Dúo' expulsó otros dos concursantes a las puertas de la final, que ya tiene fecha y finalistas. "No estoy preparada para enfrentarme ahora mismo a mi vida"

Parece que ya sí que sí se acaba 'GH Dúo' (Telecinco tiene prisa con sacar cuanto antes la nueva temporada de 'Supervivientes'): en la última gala, el reality expulsó a Marta López y Keroseno, y puso fecha a las semifinales y a la gran final el próximo jueves.

Recta final

En la gala del jueves 22 de febrero de 'Gran Hermano Dúo', hubo doble expulsión. Marta Flich anunció que la audiencia había decidido expulsar a Keroseno, por lo que tuvo que hacer las maletas y marcharse:

"Estoy súper orgullosa de hasta donde he llegado. Mucha parte de ello se lo debo a Ivana. Estoy súper agradecida por esta experiencia que he vivido que me ha hecho estar con el entusiasmo y la pasión al 100% todo el rato".

No obstante, no era la única persona que se iba, puesto que se abrió una nueva votación express, y el menos votado sería el segundo eliminado. Finalmente, Marta López fue quien obtuvo menos votos, cerrando así la lista de finalistas con Asraf Beno, Mayka Rivera, Elena Rodríguez, Manuel González y Lucía Sánchez.

No obstante, Sánchez sufrió un bajón ante la tensión de esta votación sorpresa: "No estaba preparada para enfrentarme ahora mismo a mi vida. Me asusta porque otras veces me preparo un poco, pero esta vez no. No me ha dado tiempo a mentalizarme".

Finalmente, el reality concretó las fechas para la recta final del concurso: este domingo 25 de febrero será la primera semifinal, seguida de la segunda semifinal el martes 27 y concluyendo con la final el jueves 29 de febrero.

