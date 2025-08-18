RTVE ya tiene a punto su propio 'Pekín Express'. Estos son los 12 concursantes que recorrerán América Latina junto a Paula Vázquez

En lo que las cadenas van configurando su parrilla para los próximos meses, RTVE está perfilando su próximo reality. En esta ocasión uno de viaje y aventura ya que próximamente podremos ver en la cadena pública 'Hasta el fin del mundo'. Sin fecha de estreno todavía, ya sabemos la lista de concursantes famosos que participarán en el espacio presentado por Paula Vázquez.

Basado en el formato británico 'Race Across the World', la televisión pública española tiene en sus manos su propio 'Pekín Express' en cuanto a que tenemos un formato bastante parecido de parejas que viajarán a lo largo y ancho de una región compitiendo para llegar los primeros. Claro, en vez de por el sudeste asiático como en aquel concurso, en esta ocasión vamos por América Latina.

Machu Pichu Express

Estas parejas están formadas, como es habitual, por rostros algunos más conocidos que otros: Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Jedet y Andrea Crompton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; Nia y J Kbello; y Aldo Comas y José Lamuño.

Estos correrán la aventura durante más de dos meses, viajando sin poder utilizar ni aviones ni dispositivos electrónicos y con una cantidad mínima de dinero. A partir de ahí se las tendrán que arreglar para ver dónde duermen, qué transporte usar para llegar al checkpoint, qué comen... y si se quedan sin dinero les tocará trabajar para ganar algo extra.

Sin fecha de estreno todavía en La 1 (imaginamos que acabará ahí), desde RTVE hablan de que el programa «mostrará paisajes, culturas y desafíos en tiempo casi real». El formato original británico ya lleva cinco ediciones, principalmente con anónimos concursando.

