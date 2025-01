Telecinco huye tras el fracaso en audiencias de 'Next Level Chef' y cambia de improviso su programación

Si 'Bake off' va regular en La 1, 'Next Level Chef' no está yendo mucho mejor. El reality culinario ha cosechado unos datos muy pobres en Telecinco y la cadena ha decidido darle un giro a su programación: a partir del 22 de enero, arrancará su emisión a las 23:00.

Next Level Quién

Los 'MasterChef' de marca blanca no están interesando a la audiencia, y Telecinco ha decidido mover ficha para ver si consigue cambiar la trayectoria de 'Next Level Chef'. Dicho movimiento no es otro que hacer que el programa huya de la franja del access prime time, donde hasta hora emitía su tramo express.

Es una práctica habitual de Telecinco, el partir sus emisiones del prime time en dos para tener dos cifras y que no le perjudique mucho la parte que compite en el access contra 'La revuelta' y 'El hormiguero'. Le ha funcionado con 'La isla de las tentaciones', pero no con el reality de Blanca Romero.

Así pues, a partir del miércoles 22 de enero, el programa arrancará a las 23:00, en vez de las 22:00, y estará precedido por un 'Última hora' de 'GH Dúo'. Eso le evitará enfrentarse a David Broncano y Pablo Motos, pero también acabará de madrugada (su dilatada duración, desde luego, no ayuda).

Quizá esto no beneficie demasiado a los espectadores que quieran irse a dormir a una hora humana, pero Telecinco suele rascar bastante de la franja del late night, por lo que puede que sí logre mejorar en algo sus datos. En el prime time, competirá directamente contra 'El capitán en América', el nuevo programa de Joaquín Sánchez, y 'La ley del mar' en La 1.

En Espinof | Los 7 mejores reality shows para ver en Amazon Prime Video

En Espinof | Las mejores series animadas de 2024