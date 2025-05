"La última vez que tuviste una de estas, casi te lleva a la cárcel". LalaChus recibe una inesperada proposición para el próximo 'Grand Prix'

Anoche en 'La revuelta', LalaChus recibió la noticia de que iba a poder ver cumplido uno de sus sueños: Ramón García le propuso en pleno programa presentar la próxima edición del 'Grand Prix' y ella no pudo sino aceptar en pleno ataque de euforia.

"Esto está firmado en sangre"

Ramón García acudió como uno de los invitados del 15 de mayo a 'La revuelta' y trajo peluches de María Fernanda, la vaquilla, para David Broncano y el resto de público. En ese momento, llegó LalaChus por el tobogán: "La última vez que tuviste una vaquilla de estas, casi te lleva a la cárcel", bromeó Broncano cuando le dieron el peluche a la colaboradora, haciendo referencia a la polémica de la estampita que sacó en las pasadas Campanadas.

"No podíamos hablar de esta 'caballera' y no estar yo aquí", afirmó ella, que aprovechó para decirle una cosa a García: "El año pasado estuve de madrina en un programa...". "No dejó ni una ardilla viva", ratificó el presentador, al que LalaChus entregó un marco con una foto de ellos dos en el 'Grand Prix' para conmemorar el momento, en el que ponía la dedicatoria "Siempre tuya".

Con todo esto, la colaboradora quería proponerle poder volver como madrina a la edición de este año del concurso, que ya confirmaron de manera oficial María Patiño y Belén Esteban: "Hay un problema: como ya has estado de madrina, no repetimos. Hay mucha gente que quiere venir", le contestó García. "Amenázale", le instó de broma LalaChus a Broncano, que iba armado con su palo

"Estoy dándole vueltas a una cosa. ¿Tú tienes exclusividad con David? Si yo, por ejemplo, le digo a Lala si quiere venir conmigo a presentar el 'Grand Prix' este verano", planteó García. "Yo dudo que haya una candidata mejor", le contestó Broncano.

Finalmente, el presentador hincó la rodilla para proponérselo oficialmente: "Querida Lala, este año querían que otra persona estuviese conmigo presentando. Yo pensé en ti, pero pensaba que tenías un rollete con 'La revuelta'. ¿No tendrías un ratito para presentar conmigo el 'Grand prix del verano'?".

LalaChus estalló en júbilo y le contestó con los ojos vidriosos: "Ramón, yo quiero presentar contigo el 'Grand Prix' y lo que tú quieras porque me muero de ilusión". "No queda nada para empezar a grabar el programa", confirmó él. "Esto está firmado como por un pacto de sangre con el público, ¿no? ¡Qué fuerte!" concluyó ella.

