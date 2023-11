'El asesino' de Netflix se basa en estos cómics que expanden el universo creado por David Fincher, y los puedes cazar en Amazon

La industria cinematográfica siempre ha buscado inspiración en otros medios para adaptar o crear historias y llevarlas a la gran o pequeña pantalla. Estos últimos años hemos visto proyectos de tan buena calidad como ' The Last of Us ', ' Pluto ' y la reciente película de Netflix: ' El Asesino '. Si eres un gran seguidor de David Fincher, ya habrás visto la película protagonizada por Michael Fassbender, cuyo personaje es un asesino a sueldo que, después de un fatídico error, su vida cambiará por completo y deberá enfrentarse en una intensa persecución internacional.

'El asesino'. Integral

'El asesino' ha pasado brevemente por los cines con entradas limitadas, por lo que si no llegaste a disfrutar de la nueva película de Fincher, ahora se puede encontrar dentro del catálogo de Netflix. Puede que alguna que otra persona no lo sepa, pero la película dirigida por Fincher está basada en el cómic homónimo escrito por Alexis Nolent e ilustrado por Luc Jacamon. Originalmente se publicó en el ya lejano 1998, pero tuvo un relanzamiento en 2017 bajo una colección integral distribuida en tres volúmenes y encuadernada en tapa dura, que además ahora podemos encontrar en las tiendas.

En Amazon podemos encontrar los tres cómics que conforman la colección integral de 'El asesino' con la historia que ya hemos conocido durante la película de Netflix y un extra que expande el universo de Fincher. Todos ellos se encuentran bajo el ya clásico descuento del 5% que solemos encontrar en prácticamente cualquier novela o cómic y, por supuesto, están en un completo castellano.

Imagen | Netflix, Norma Editorial

