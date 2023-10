Los cinco mejores chollos del día en Smart TVs, proyectores, barras de sonido y más para montar un cine en casa

La "Fiesta de ofertas Prime" está finalizando, pero todavía podemos aprovechar los descuentos de última hora de las diferentes categorías de Amazon. Si estás quieres montar un cine en casa o simplemente estás buscando una buena smart TV 4K, una potente barra de sonido o un proyector de gran diagonal, estos son los cinco mejores chollos del Prime Day de octubre. Eso sí, recordamos que para acceder a los descuentos es necesario contar con una suscripción Prime o aprovechar el mes gratuito.

Philips OLED718

Si estás buscando un televisor que ofrezca una gran calidad de imagen, esta Philips OLED718 se encuentra muy rebajada durante la Fiesta de ofertas Prime. Su precio habitual es de 1.499 euros, pero con el actual descuento de 400 euros podemos tenerla en casa por 1.099 euros en su tamaño de 55 pulgadas. También disponible su tamaño de 65 pulgadas ( 1.299 euros ).

Estamos ante un televisor muy potente tanto en calidad de imagen como de audio. Cuenta con una pantalla con tecnología OLED de 55 pulgadas que ofrece resolución 4K e incluye el Ambilight de Philips. Es compatible con los formatos de imagen HDR10+ Adaptive y HLG, además de Dolby Vision para ofrecer un buen contraste en películas y series. En cuanto al apartado de audio, tenemos unos altavoces que ofrecen una potencia de 40W junto con la compatibilidad del formato Dolby Atmos.

Samsung 55Q77C

Si estás buscando algo más económico, pero quieres tener en casa un buen televisor que ofrezca una gran calidad de imagen, en la gama media de Samsung tenemos opciones tan interesantes como la Samsung 55Q77C a su precio mínimo histórico. Es un modelo de este mismo año que parte de un precio recomendado de 1.299 euros, pero que con el actual descuento de 599,01 euros se queda por sólo 699,99 euros.

Este televisor Samsung integra una pantalla QLED de 55 pulgadas que ofrece, además de resolución 4K, una tasa de refresco de 120 Hz. Incluye el Modo Director de Cine que vemos en otros modelos de la marca y cuenta con la compatibilidad de HDR10+ Adaptive para conseguir un buen contraste en la imagen. Respecto al apartado de audio, encontramos unos altavoces con potencia de 20W RMS y con la tecnología Q-Symphony de la marca, con la que se puede disfrutar de un sonido envolvente si disponemos de una barra de sonido Samsung.

Bose Solo Soundbar Series II

Durante la Fiesta de ofertas Prime también podemos encontrar algunos modelos de barras de sonido con muy buen precio. Buen ejemplo de ello es la Bose Solo Soundbar Series II, el modelo más económico de la marca que se queda mucho más barata durante el día de hoy. Su precio recomendado es de 199,95 euros, pero si aprovechamos la actual oferta y el descuento de 49,96 euros, podemos tenerla por sólo 149,99 euros.

Por supuesto, lo más destacado de esta barra de sonido es que, por el precio, tenemos un modelo con la calidad de audio Bose. Pero, además, cuenta con un diseño muy compacto (ideal para televisores grandes o pequeños), se puede instalar en la pared e incluye diálogos nítidos y mejorados. También ofrece Bluetooth con multiconexión, por lo que podemos conectar varios dispositivos simultáneamente.

Philips TAB8805/10

En cambio, si lo que estás buscando es una barra de sonido que incluya un subwoofer inalámbrico para disfrutar de audio envolvente, la Philips TAB8805/10 es la mejor opción de compra; ya no sólo por la calidad que ofrece, sino porque durante la Fiesta de ofertas Prime la tenemos rebajada por 299 euros. Un precio interesante teniendo en cuenta que parte de los 529,99 euros, por lo que el descuento es de 230,99 euros.

Como decimos, esta barra de sonido viene con su propio subwoofer inalámbrico, lo que le sirve para ofrecer una potencia de 400W RMS a 3.1 canales. Por si fuera poco, es compatible con Dolby Atmos para ofrecer un sonido inmersivo, integra Chromecast para enviar contenido desde un teléfono, funciona con Alexa y Google Assistant y su conectividad cuenta con opciones tan interesantes como Bluetooth, HDMI eARC y WiFi.

Samsung The Freestyle

También en la Fiesta de ofertas Prime podemos encontrar algunos proyectores a buen precio, pero el Samsung The Freestyle se ha quedado fuera de la lista de Amazon. No por ello significa que no esté rebajado, porque, de hecho, podemos encontrarlo a precio mínimo histórico, y a la oferta puede acceder todo el mundo (aunque no sea suscriptor Prime). Su precio habitual es de 999 euros, pero actualmente tiene un descuento de 322,56 euros que lo deja por 676,44 euros.

Este proyector destaca por su diseño compacto y cilíndrico, lo que le permite tener una rotación de 360 grados. Alcanza las 100 pulgadas y ofrece un brillo máximo de 550 lúmenes ANSI a una resolución Full HD. Integra unos altavoces premium y en su conectividad tenemos tanto Bluetooth como HDMI eARC, Micro HDMI y WiFi.

