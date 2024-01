El Corte Inglés da un espectacular comienzo al Ahórrate el IVA con descuentazos en reproductores Blu-ray, barras de sonido y consolas

El Corte Inglés ha dado comienzo a su particular Ahórrate el IVA, una campaña que en esta ocasión viene cargada de ofertas muy interesantes en diferentes categorías de productos. Sorprende encontrarnos descuentos tan bestias en algunos dispositivos como la reciente PlayStation 5 Slim, pero también tenemos precios muy rebajados en otros más enfocados al cine como es el caso de reproductores Blu-ray y barras de sonido.

Panasonic DMP-BDT180EG

Los reproductores Blu-ray no suelen bajar de precio, o al menos no tanto como a nosotros nos gustaría. Pero durante el Ahórrate el IVA de El Corte Inglés tenemos un buen precio en el Panasonic DMP-BDT180EG, cuyo precio ha caído desde los 129,99 euros hasta los 107,42 euros.

Este reproductor Blu-ray de Panasonic permite escalar contenido 4K y reproducir sonido en alta definición. Dispone de función DLNA para poder reproducir películas desde otros dispositivos alejados al reproductor Blu-ray, permite utilizar un navegador Web y es compatible con Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS HD Master y DTS HD. Además, viene equipado con un peurto USB, otro HDMI y Ethernet.

Yamaha SR-C20A

Montar un cine en casa suele ser bastante caro, pero de vez en cuando podemos aprovechar las ofertas de las tiendas para no dejarnos todos los ahorros. En el Ahórrate el IVA de El Corte Inglés, podemos encontrar la Yamaha SR-C20A por 123,13 euros en lugar de 279 euros.

La Yamaha SR-C20A viene equipada con dos woofers de 4,6 cm y un subwoofer de 7,5 cm. No incluye un subwoofer inalámbrico, sino que toda la potencia la encontramos en la misma barra. Ofrece una potencia de audio de 100W, dispone de control mediante el mando del televisor y cuenta con cuatro modos de audio (Estéreo, Standard, Movie y Games). Además, dispone de un puerto HDMI, entrada óptica digital, Bluetooth y RCA.

'Hogwarts Legacy'

'Hogwarts Legacy' es un videojuego que ha vendido una barbaridad de unidades, y no es de extrañar. La última aventura inspirada en las novelas de J. K. Rowling está desarrollada específicamente para fans de la saga, y hoy puedes tenerla en casa a un buen precio, ya que con el descuento de El Corte Inglés se queda por 49,50 euros en lugar de 59,90 euros.

'Hogwarts Legacy' es un videojuego no canónico con las películas en el que nos adentramos en un nuevo curso escolar en Hogwarts. El principal reclamos es el de poder explorar el colegio y por sus diferentes lugares, así como poder conocer a las criaturas mágicas que rodean los entornos exteriores y el poder relizar magia.

'LEGO Star Wars: La Saga Skywalker'

Los videojuegos de LEGO siempre se han conocido por ese tono desenfadado y cómico que adaptan, con cierta libertad, algunas de las películas y sagas más populares de la historia del cine. 'LEGO Star Wars: La Saga Skywalker' innovó en muchos aspectos, y ahora lo tenemos más barato en El Corte Inglés, con un precio de 24,71 euros en lugar de 29,90 euros.

'LEGO Star Wars: La Saga Skywalker' no sólo vuelve a traer consigo la saga al completo, sino que además innovaba en muchísimos aspectos. La jugabilidad se siente mucho más cuidada, las escenas y los combates han tomado una perspectiva más cinematográfica y ese humor tan característico de los videojuegos no se ha perdido por el camino.

LG OLED65G26LA

En el Ahórrate el IVA de El Corte Inglés también podemos encontrar algunos descuentazos en televisores de gama alta. Si estabas pensando en comprar algún modelo con tecnología de pantalla OLED para disfrutar al máximo de las películas, series y videojuegos, la LG OLED65G26LA ha caído desde los 3.299 euros hasta los 1.399 euros en su tamaño de 65 pulgadas.

La LG OLED65G26LA es una smart TV que integra una pantalla de 65 pulgadas con tecnología de panel OLED y que ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 120 Hz. Es compatible con algunos formatos HDR como HDR10 Pro, HLG Pro, HDR Effect y Dolby Vision IQ. Cuenta con Modo Filmmaker, sus altavoces ofrecen una potencia de 60 W RMS junto con la compatibilidad de Dolby Atmos y viene equipada con cuatro puertos HDMI 2.1.

PlayStation 5 Slim

Si aún no has dado el salto a la actual generación de consolas y disfrutado de titulazos como 'The Last of Us' o 'Uncharted', la reciente PlayStation 5 Slim tiene actualmente una de sus mejores rebajas hasta la fecha en El Corte Inglés, ya que la podemos encontrar por 454,44 euros en lugar de 549,90 euros.

La PlayStation 5 Slim presenta novedades interesantes con respecto a su modelo estándar. No sólo tenemos un diseño más compacto, y con esas particulares franjas horizontales, sino que además viene con un lector Blu-ray extraíble y un aumento significativo en la unidad SSD, pasando así a tener 1 TB en lugar de 825 GB.

