El mejor plan es sofá, manta y las nominadas a los Goya 2025. En Movistar Plus+ puedes disfrutar de casi todas por 9,99 euros al mes

Como todos los años, el cine español vive su gran noche en los premios Goya. Por la gala han circulado algunas películas de mucha calidad, de esas que merece la pena no perderse. Ahora mismo, para los que disfrutamos del cine, no hay mejor plan que hacer una buena maratón y poder disfrutar de todas las nominadas a estos premios. La forma más sencilla de acceder a la gran mayoría de ellas pasa por Movistar Plus+, una plataforma de streaming que apenas cuesta 9,99 euros al mes.

'El 47', 'La habitación de al lado' y más en el catálogo de Movistar Plus+

Movistar Plus+ es una opción muy a tener en cuenta si queremos una plataforma de streaming que ofrezca un catálogo variado, compuesto de películas, series o documentales, incluyendo contenido original y exclusivo. Su precio es bastante competitivo, y para hacernos con ella no necesitamos tener ningún otro producto de Movistar, por lo que podemos tener Movistar Plus+ seamos del operador que seamos. Y claro, no tiene ningún tipo de permanencia, ideal para probarla un mes y darnos de baja cuando queramos.

Ahora que ya hemos pasado los premios Goya, toca ponerse al día y despejar nuestro backlog de películas nominadas que no hayamos visto todavía. Con Movistar Plus+ vamos a tener la gran mayoría disponibles en un mismo lugar, lo que facilita mucho la tarea.

No son pocas las que tenemos ahora mismo en el catálogo de esta plataforma, uno que se verá completado con algunas nominadas que llegarán también próximamente. De entre todas las que podemos, tenemos disponibles ahora mismo 'El 47', 'La Infiltrada' o 'Segundo Premio', dos de las películas que recibieron más nominaciones (14, 13 y 11, respectivamente).

Por supuesto, tenemos muchas más para ver. Por poner solo algunos ejemplos, podemos sumergirnos en 'Soy Nevenka', película que se llevó 4 nominaciones y que está basada en un duro caso real, o podemos elegir incluso 'Guardiana de dragones', película de animación con 3 nominaciones. Y eso ahora, porque próximamente tendremos otras como 'Marco', '¿Es el enemigo? La película de Gila' o 'Emilia Pérez', entre otras.

Dejando a un lado el contenido de la plataforma (que no es poca cosa), no podemos obviar que Movistar Plus+ es la única plataforma de streaming que está incluida dentro del Bono Cultural Joven. Gracias a esto, los menores de 18 años pueden adquirir la suscripción anual a la plataforma por solo 39 euros (por lo que cada mes costaría solo 3,25 euros).

Además, con Movistar Plus+ tenemos la posibilidad de ver todo su contenido en dos dispositivos de forma simultánea, lo que nos permite compartir la suscripción y que nos salga a mitad de precio. Y ojo, porque podemos descargarnos lo que queramos para verlo sin conexión si vamos a coger un avión, por ejemplo. Por apenas 9,99 euros al mes, merece la pena darle una oportunidad.

