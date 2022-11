No te pierdas estos LEGO de 'Harry Potter', 'Super Mario' y 'Star Wars' que van a desaparecer: aprovecha para hacer el mejor regalo de Navidad

Todo comienzo tiene su final, y en las construcciones LEGO no es diferente. Muchas veces he buscado una figura o un set de LEGO y me he encontrado con la realidad de que se había retirado del mercado, quedándome con las manos vacías y esperando al hipotético día de que se repusiese el stock: nunca ha pasado. Si no quieres que te ocurra como a mí, y estás buscando una buena construcción para regalar en Navidad de 'Star Wars', 'Harry Potter' o 'Super Mario', mucho ojo, porque no tienen oferta, pero estos artículos se van a retirar muy pronto.

'Harry Potter'

Alguna que otra vez os hemos traído estas imponentes construcciones de Harry Potter y Hermione Granger. No son figuras tradicionales, de las pequeñas, sino que su tamaño alcanza los 26 centímetros en cada una de ellas. Ambas vienen incluidas en un pack con un total de 1.673 piezas, e incluyen sus respectivas varitas para que podamos decorar nuestros hogares con todo tipo de detalles. Su precio es de 129,99 euros, y como he mencionado antes este set se retirará próximamente.





'Star Wars'

'Star Wars' cuenta con innumerables construcciones de LEGO; algunas ya se han retirado y van surgiendo otras nuevas e igualmente espectaculares. La Lanzadera Imperial con las figuras de Luke Skywalker y Darth Vader tiene un precio de 79,99 euros, e incluye un total de 660 piezas perfectas para tener en casa un set LEGO de la franquicia. Además, las alas de la nave se pueden mover libremente, por lo que podemos tenerla en casa como a nosotros más nos guste. En este caso, el stock se ha acabado ya, pero la tienda LEGO acepta pedidos agotados y se enviarán el próximo 10 de noviembre.

'Luigi’s Mansion'

Con la película de 'Super Mario' que se estrenará el próximo año, tanto el fontanero de Nintendo como sus compañeros están más vivos que nunca. Hace unos años se lanzó el videojuego de 'Luigi’s Mansion' para Nintendo Switch, y ahora es la mejor -y última- oportunidad para llevarte este magnífico set LEGO por 204,96 euros que incluye el paquete inicial: Aventuras con Luigi y tres sets de expansión: Laboratorio y succionaentes de Luigis’s Mansion, Entrada de Luigi’s Mansion y el Juego embrujado de Luigi’s Mansion.

